YARIYIL TATİLİNDE EĞLENCENİN ADRESİ KADIKÖY

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 21 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi’nin “Çocuklar Yarıyıl Şenliğinde Buluşuyor” sloganıyla Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)’nde 21 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında düzenlediği şenlikte çocuklar birbirinden renkli etkinliklerde hem öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için birbirinden eğlenceli atölyeler, tiyatro oyunları, film gösterimleri ile dolu bir program yer alıyor. Çocuklar karikatür, dans, resim, heykel, tasarım, felsefe, kukla, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı gibi atölyelerde bir yandan gönüllerince eğlenirken, bir yandan da hukukun ne olduğunu, kime, neden ve ne zaman gerektiğini öğrenecek; hayvanların ve robotların hakları olabilir mi sorularına cevap bulacak ve iklim krizinde sorumluluklarının ne olduğunu keşfedecekler. Şenlik programında atölyelerin yanı sıra kısa animasyon filmler, konserler ve illüzyon gösterileri gibi her günü farklı aktivitelerle dolu bir program çocuklar için hazırlandı. Çocukların farklı etkinliklerle buluştuğu, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurdukları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulundukları şenlik, HKÇKM’de “Kitaplarla Şarkı Söyle” atölye etkinliğiyle açılışını yapacak. Eğitmen Sezin Ekser’in uygulayacağı atölyede çocuklar kitap okuduktan sonra arff müzik aletleri ile kitabın konusu hakkında beraber şarkılar söyleyip enstrümanlar çalacak.

ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP GÜNLERİ

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği, bu yıl dokuzuncusu gerçekleşecek Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsamında düzenleniyor. KKM’de 25 Ocak’ta başlayacak ve Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevinin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 29 Ocak’a kadar devam edecek.

BİZİM ÇOCUKLAR DA ŞENLİKTE

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi de şenlikte yerini aldı. Bizim Çocuklar Tiyatro ekibi, bugüne kadar Keloğlan, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler gibi herkesçe bilinen masalları radyo tiyatrosu olarak seslendirdi ve oyunlar podcast olarak yayımlandı. Ayrıca oyunlarını sahnede de sunan ekip romantik bir komedya olan Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunuyla 9 yaş üstü tüm izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. William Shakespeare’in eserini Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yönetiyor.

DEFNE PARK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’NDE SÖMESTR TATİLİ ATÖLYELERİ

Yarıyıl şenliğinin bir başka adresi de Defne Park Çocuk Kütüphanesi olacak. Programında karikatür atölyelerinin yanı sıra kitap odaklı etkinliklerle konusunda uzman eğitmenler eşliğinde 4 – 12 yaş arası kitapsever her çocuk hem öğrenecek, hem eğlenecek. Kontenjanla sınırlı ücretsiz etkinliklere katılım için Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nin web sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor.

KATILIM İÇİN

Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım rezervasyonla gerçekleşecek. İlgili kültür merkezine ait danışma telefonlarından rezervasyon; HKÇKM’nin ve Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nden de kayıt yaptırılarak katılım sağlanabilir. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına ise online bilet satış sayfalarından bilet temin ederek katılım sağlamak mümkün. Programa Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ulaşılabilir.