Erkek Saati Nasıl Seçilir?

Birkaç erkek saat türü vardır: birincisi size zamanı bildirir, ikincisi, sizin nasıl bir adam olduğunuzu, geleneğe, işçiliğe ve harcanan ve çoğu kaliteli zamana değer veren biri olduğunuzu çevrenize gösterir. Bu tür saatler tipik olarak ince işçilik sonucunda yaratılır; çarklar, dişliler ve değerli metallere ek olarak, saatin iç aksamına ayrıca duygular yüklenir, böylece zamanı göstermek amacı olan saate ruh da katılmış olur.

İşte bu anlatılamazlık yüzünden saat satın almak çok zor bir işlemdir. İdeal yeni saatiniz, örneğin yeni bir akıllı telefonun aksine, her zaman en fazla özelliğe sahip olan saat değildir. Ayrıca, fiyat her zaman kaliteyi göstermez. Bir saati sadece kredi kartınızda kabarık bir yük olması için satın almak mantıksız olur. Karmaşık bir şekilde işlenmiş iç mekanizmalara sahip olan uygun saatler, geniş bir fiyat aralığına sahiptir, ancak daha sessiz, geleneksel seçimler ödevinizi yaptığınızı ve gerçek bir saat koleksiyoncusu olma yolunda büyük bir adım attığınızı gösterir.

Saat Nasıl Seçilir?

Silikon kordon erkek saatseçiminizi etkileyen birkaç faktör bulunmaktadır. Kendi tercihleriniz, standartlarınız ve belki de en önemlisi, bütçeniz.

Fiyat

Çok beğendiniz bir saatin oldukça benzeri sadece 500 liraya mal olurken, aynı saatin orjinali neden 3000 liraya mal olduğunu ele alalım. Sonuçta önemli olan malzemeler, üretim için harcanan zaman ve markanın geçmişidir. Daha pahalıya mal olmasının yanı sıra bazen otomatik mekanizmaya sahip olan saatler çok fazla testten geçirildikleri için onları barındıran saatler daha iyi tasarlanmıştır ve daha pahalı malzemelerden yapılırlar, ayrıca mükemmel saat yapımı konusunda uzun bir geçmişe sahip olan firmaların saatlerinde bulundukları için oldukça güvenilirlerdir.

Ekstra Özellikler

Bazı erkek saatlerinin fazladan kadranları ve ibreleri olduğunu fark edeceksiniz: bunlara ekstra özellikler denir. Bunlar, “kronograf”tan (motor sporu modellerinde yaygın olarak kullanılan kronometre işlevine sahip olan), kullanıcının tercihine göre alternatif zaman dilimine ayarlanabilen dördüncü bir ibre sağlayan “GMT”ye kadar uzanır. Telefonlarımızın bu kadar çok şey yaptığı bir çağda bu kadar ek özelliğe ihtiyacımız var mı? Pek sayılmaz, ama mesele de bu değil, değil mi?

Saat Büyüklüğü

Normal bir bilek ölçüsü olmadığı gibi standart bir saat ölçüsü de yoktur. Bazı saatlerin kasa çapı uzaydan görülebilecek kadar büyükken, çoğunluğu 34 mm ila 44 mm arasındadır. 34–40 mm’lik bir kasa bilekleri ince olan erkekler için en iyi sonucu verirken, bilekleri daha kalın olan kullanıcılar 46 mm’ye kadar olan modelleri seçmelidir. Kasanın kalınlığı saatin görünümünü de etkiler. 10 mm kalınlığa sahip bir saat, 15 mm kalınlığa sahip bir saate göre manşetin altına daha iyi oturur.

Hassasiyet

Hiçbir şey bir kuvars saatin hassasiyetiyle boy ölçüşemez, ancak düzgün bir otomatik saatin her hafta yalnızca 30 saniye kadar değişmesi gerekir. Son derece hassas bir mekanik saat istiyorsanız, “kronometre” olarak COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) sertifikası almış bir saat aramalısınız. Tüm mekanik saatlerin %6’sı olan bu saatlerin daha düşük pazar payı, çok daha yüksek maliyetlerine yansır.

Materyal

Saatinizin kişiliği, onu bileğinize sabitleyen parçadan büyük ölçüde etkilenir: geleneksel, resmi saatler için tercih edilen malzeme deri olsa da, metal bir bileklik daha erkeksi, daha kalın saatlerde mükemmel görünüşü sağlar. Bizim saat koleksiyonumuzun içinde, çeşitli materyallerden üretilmiş ve sizin de ihityacınızı karşılayacak çok fazla saat bulunmakta. Örneğin, hasır kordon erkek saatler silikon kordon erkek saatler ve siyah erkek saatlerin modası hiç geçmeyecektir ve kaliteli malzemeden üretilmişlerdir.

Hasır Kordon Erkek Saat Satın Almalı Mıyım?

Yukarıda belirtilenleri okuduktan sonra, harika bir saati neyin oluşturduğunu ve bazı saatlerin neden bu kadar prestij, saygı ve fiyat etiketlerini yansıttığını daha iyi anlamalısınız. Daha da önemlisi, yakında – en azından kendinize – sizin ve eşiniz için o rüya gibi tatil yerine neden bileğinizde gururla duran metal, cam ve deri parçasını seçtiğinizi açıklayabileceksiniz.

Umarız bu yazımızda erkek saatinin nasıl seçileceğine dair ufak da olsa aklınızda bir fikir oluşmuştur. Eğer koleksiyonumuza göz atmak isterseniz, eminiz ki aradığınız siyah erkek saat ini bulacaksınız.