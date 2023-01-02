Logo yapmanın yolları

Temel olarak, bir kişi televizyondaki, reklam sayfalarındaki, dergilerdeki, web sitelerindeki reklamları izleyerek bilgiyi görsel olarak algılar ve hemen dikkatini çeken şey, onun hakkında çok şey söyleyebilecek şirket logosudur.

Logo nedir?

Şirket logosu, faaliyet türünü tanımlayan ve onu şirketin yüzü olarak temsil eden ayırt edici bir işarettir. Logo, şirket hakkında izleyicilerine ve pazarlama pazarında bilgi vermelidir. Doğru logo, algılama kolaylığı, renk paletlerinin kombinasyonu, görsel, erişilebilirlik gibi tüm parametrelere karşılık gelmelidir, çünkü logo şirketin faaliyetlerini doğru bir şekilde aktarmalı ve onu rakiplerinden ayırmalıdır.

Doğru bir logo geliştirmek için, şirketi doğru bir şekilde önceliklendirmeniz, yüzeylerde nasıl görüneceğine, bu şirket için uygun olup olmayacağına dair görsel bir temsil yapmanız gerekir, çünkü bu, şirketin varlığı boyunca ve hatta kampanya faaliyetlerini yürütmedikten sonra bile yüzüdür.

Bir logo geliştirmenin birçok yolu arasında, ana, en önemli ve yaygın olanı vurgulayacağız.

1. Adobe Illustrator, Inkscape, Photoshop grafik programlarını kullanarak logonun kendi kendine geliştirilmesi. Grafik programlarını iyi kullanırsanız, logo fikrinizi kendiniz yansıtabilirsiniz.

2. Bir tasarım stüdyosundan, serbest çalışanlardan sipariş verin. Profesyonel tasarımcılar, tercihlerinizi dikkate alarak belirli bir süre içinde bir logo yapacaklardır. Bu tür çalışmaların dezavantajı, sizin tarafınızdan sürekli kontrol edilmeyecek, sadece son çalışmayı göreceksiniz.

3. Çevrimiçi oluşturucuları kullanma. İnternette özel programlarla kendiniz bir logo oluşturabileceğiniz birçok site var. Bu tür çevrimiçi jeneratörler çok sayıda simge, belirli endüstriler ve faaliyet alanları için uygun farklı stiller içerir. Çevrimiçi bir tasarımcıda logo oluşturmak diğer yöntemlerden çok daha hızlıdır. Tasarımcı size, şirketinizin özüne uygun olanı ve yansıtanı seçebileceğiniz çeşitli logo seçenekleri sunar.

Turbologo çevrimiçi tasarımcısının yardımıyla logo oluşturmak daha kolay! Herkes kendi benzersiz logosunu yüksek kalitede bağımsız olarak ve kısa sürede oluşturabilir. Turbologo çevrimiçi oluşturucu üzerinde çalışmak tamamen açık ve basittir. Renkleri, stilleri ve boyutları değiştirmek, bunları farklı yüzeylerde görsel olarak temsil etmek ve sizin için uygun bir formatta kaydetmek uygundur.

Online logo nasıl yapılır

Çevrimiçi logo oluşturma kurucusuna herkes tamamen erişebilir ve kullanıcıdan herhangi bir beceri gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey gerekli öğeleri seçmek ve verilerinizi ve tercihlerinizi girmektir. Çevrimiçi bir logo oluşturmak ücretsiz ve ücretli olabilir, ancak bu, yüksek kaliteli bir logo elde etmek için çok daha iyi bir seçenektir.

Sonuç

Bu logo oluşturma yöntemlerini kullanarak, şirketinizin kendi benzersiz, yaratıcı işaretini kolayca oluşturabilirsiniz ve bir jeneratör kullanarak çevrimiçi logo oluşturma size para kazandıracak ve gelecekte uzun yıllar tanınabilir bir marka haline gelecek olan özel işaretinizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır!