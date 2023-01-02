Bulaşık Makinesi Programının Başlayıp, Hemen Bitmesi Sorunu Neden Olur? Nasıl Çözülür?

Bulaşık makineleri üstün fonksiyonları sayesinde bulaşıklar için en iyi yıkama koşullarını sağlamaktadır. Ancak çeşitli sebeplerle bulaşık makinelerinin kullanımının gerçekleştirilememesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bulaşık makinesi normal yıkama programı çerçevesinde, su alarak, ön durulamanın ardından deterjan ile program süresine göre işlem aşamalarını yerine getirir. Böylelikle bulaşıklarınız son derece hijyenik ve parlak bir duruma gelir. Ancak bazen bulaşık makinenizin Başlat düğmesine bastığınızda bulaşık makinenizde su alma sesi gelir ve makinesi kısa bir süre içerisinde Bitti ışığını yakabilir. Bu durumda bulaşık makineniz, bulaşıkları yıkamadan olduğu gibi kirli bırakarak, programı sonlandırır. Böyle bir durumda bulaşık makinenizde teknik bir arıza olduğunu gösterir. Bulaşık makinesindeki söz konusu nitelikte olan arızalanmalara istinaden Koşuyolu Arçelik Servisi uzman teknikerleri tarafından gerçekleştirilecek müdahalelerden yardım almalısınız.

Bulaşık Makinesi Programın Hemen Bitmesinin Nedenleri

Bulaşık makinesinin programını başlattığınızda, kısa süre içerisinde Bitti uyarısı alıyorsanız, bulaşık makinenizin iç aksamı açılarak, gerekli kontrollerin yapılmalıdır. Söz konusu analiz ve testlerin bireysel olarak yapma şansınız bulunmadığından mütevellit mutlaka profesyonel Moda Arçelik Servisi hizmetlerinden yardım almanız gerekir. Uzman teknikerler tarafından bulaşık makinesindeki bu arıza için öncelikli olarak pompa motoru arızası veya tıkanması, makine motoru arızalanması ve elektronik kart devresi arızası şeklindeki arıza ihtimallerine istinaden kontroller sağlanır.

Bulaşık Makinesi Programın Hemen Bitmesi Arızası Çözümü

Bulaşık makinenizdeki bu tip bir durumda Kavacık Arçelik Servisiteknikerleri tarafından öncelikle makinenizin arka kapağı açılarak, pompa motoru kontrol edilir. Çünkü pompa motoru parçasında bir tıkanıklık meydana gelmiş ise tıkanıklık kolayca giderilerek, sorun çözülür. Veya bir teknik arıza varsa pompa motoru ekonomik şekilde orijinal yedeğiyle değiştirilerek, sorun çözülür. Eğer bulaşık makinenizin pompa motorunda bir sorun bulunmuyor ise değerlendirme makine motoru arızasına yönelik gerçekleştirilir. Söz konusu motor arızası olasılığı teknik bir etken olmayabilir. Yani bulaşık makinenizin motoruna, makine içerisinden küçük cam kırıkları vb. niteliklerde yabancı maddelerin ulaşması ve makinenin devreye girmesine engel olması söz konusu olabilir. Söz konusu sorunun çözümü ise tıkanıklığın temizlenmesi şeklindeki bir işlem neticesinde hem hızlı hem de ekonomik olarak çözüme kavuşturulur.