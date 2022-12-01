Kerkük doğumlu Irak Türkmen Cephesi’nin Kurucu Üyesi ve 2006-2010 ITC Dış İlişkiler koordinatörü 2010-2019 ITC Türkiye Temsilcisi görevini üstlenen Irak Siyasi Partiler Kanununa göre ITC’nin resmî kurucu üyelerinden Dr. Hicran Kazancı; “Irak Türkmenleri olarak, 2023’e girerken” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Kazancı, “Irak Türkmen toplumu olarak önceki hatalardan dersler çıkartarak yeni kararların alınmasına hazırlıklı olmak gerekiyor. Düştüğümüz önceki yanlışlar, hatalar ve yanılgıların tekrar edilmemesi noktasında dersler çıkararak yeni yılın planlanması ve organize edilmesi elzemdir.

Irak Türkmen siyasi harekâtı ve Irak Türkmen davası bağlamında Kerkük’te azınlık konumuna düşürülmemiz gibi son dönemde yaşanan bütün utanç verici yaşanmışlıklar ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok, sözün bittiği yer, bu konuda yapacak bir şey yok, Türkmen olmamdan utanıyorum, ben artık bu meseleleri bıraktım ilgilenmiyorum gibi yılgınlıklara düşmeyin. Ben düşmedim, hiç kimsede benden bunu beklemesin.

Irak Türkmen siyasi harekâtında yaşanan her yaşanmışlıkları, gelecekteki yaşananlara ışık tutarak ele aldım ve alamaya devam edeceğim.

Saygılarımla,

Dr. Hicran Kazancı