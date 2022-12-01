At Kılı Fırçası Nedir? Nasıl Kullanılır?

At kılı fırçası peeling etkisi sayesinde vücuttaki ölü derilerin arındırılmasına yardımcı olur. Bu sayede daha parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Aynı zamanda kan akışını hızlandırarak cilde daha sıkı ve canlı görünüm kazandırır. Genel olarak at kılı fırçasının faydalarına bakacak olursak;

Vücuttaki ölü derileri temizler.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Selülit görünümünü iyileştirir.

Masaj etkisi ile vücudu rahatlatır.

Vücuda daha sıkı bir görünüm kazandırır.

Vücuda uygulanan bakım ürünlerinin etkinliğini artırır.

Eda Taşpınar At Kılı Fırçası

Vücut bakımı için özel olarak geliştirilmiştir olan Eda Taşpınar At Kılı Fırçası, vücuttaki selülit görünümünü en aza indirgemeye yardımcı olur. Vücutta ölü derileri temizleyerek cildi arındırır ve canlılık kazandırır. At kılı fırçası kullananlar tarafından da sıkla tavsiye edilmektedir.

At Kılı Fırçasının Nasıl Kullanıldığına Bakacak Olursak;

Temizlenmiş cilde aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle uygulanması gerekir. Vücudun bel, basen, bacak, karın ve kol bölgelerine uygulama yapılabilir. Etkili bir sonuç için sabah akşam günde 2 defa 5 dakika uygulanması tavsiye edilmektedir.

At kılı fırçası kullanırken dikkat edilmesi gerekenler;

Cilt temiz ve kuru olmasıdır.

Cilde herhangi bir nemlendirici krem, losyon uygulanmamalıdır.

Fırçalama işlemi yapılırken çok sert hareketlerden kaçınılmalıdır.

Sert olmayan nazik hareketlerle uygulanmalıdır.

Uygulama sonrası selülit karşıtı bakım ürünleri kullanılması tavsiye edilmektedir.

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