3 puan Okan Kocuk’tan

Dünya Kupası arasına 7-0’lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray’ın lige dönüş maçı olan İstanbulspor karşılaşması kabusa dönecekti. İlk yarıyı coşkulu taraftarı ve coşkulu futboluyla 2-0 önde kapatan Cimbom, maçın sonlarına doğru taraftara kabusu yaşattı. Muslera’nın sarı kart cezası nedeniyle kalede Okan Kocuk vardı. Okan her ne kadar eleştirilse de yapmış olduğu son dakika kurtarışıyla belki de maçı kurtaran adam kendisi oldu. Futbolda özgüven ve moral futbolcu için en önemli unsurlarından biri, Kocuk son dakika kurtarışıyla bunu tekrar elde etti diye düşünüyorum. Oyuncu kazanmak zor, kaybetmek ise çok kolay. Okan’a destek olmak lazım.

Tepkileri boşver Lucas, sen oyununa bak!



Pazar akşamı oynanan İstanbulspor maçında bir dikkat çeken olay da Galatasaraylı Lucas Torreira’nın sarı kart görmesiydi. Sonraki karşılaşma olan Sivasspor’a karşı Lucas, forma giyemeyecek. Bu duruma da kızan Okan hoca oyuncusuna maçtan çıkarken sarı kartın hesabını sıcağı sıcağına sordu. Taraftarın bir kısmı da sosyal medyadan tıpkı Okan Kocuk’a olduğu gibi oyuncuya tepki gösterdi. Okan Kocuk için ne dediysem aynısını Lucas Torreira için de söylüyorum. Oyuncu kazanmak zor, kaybetmek ise çok kolay. Bu tür olaylarda hemen oyuncuları karalamamak, kazanmak gerekir. Lucas Galatasaray için önemli bir oyuncu evet belki Noel tatili için yaptı diyenler vardır ama yabancı oyuncuların bu tavrı ilk değil, alışmak gerek. Son olarak, maç çıkışı

Berkan Kutlu’ya takıldım, bana mandalina göndermedin diye. Mandalina konusu ne derseniz, Berkan geçtiğimiz ay geliri LÖSEV’e verilmek üzere bir etkinlik yapmış, 250 kişiye “LÖSEV mandalinalarından” göndermişti. Ben de bu duruma hitaben kendisiyle şakalaştım. Bu arada Berkan bu etkinliğin tekrar yapılacağını söyledi. Kendisini kutluyorum.