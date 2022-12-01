İsterseniz söze Atatürk’ün sanatla ilgili söylediği sözlerle başlayalım:

» Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız.

» Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

» Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

» Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

» Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Atatürk, sanatın ve sanatçının önemini çok iyi bir şekilde anlatmıştır.

Sanat ve sanatçı ile ilgi söylenecek çok şey vardır…

Büyük düşünürlerin, felsefecilerin, sanatçıların sanat ve sanatçı ile ilgili sözleri şöyledir:

» Güzel bir resim, iyi bir arkadaş gibidir. Eşlik eder, rahatlatır ve ilham verir. Hedy Lamarr

» Sanatın ve özgürlüğün şerefine içiyorum. Bu harika serüvenin hiçbir zaman bitmemesi dileğiyle… Jason Mraz

» Sanat, bir şeyi yoktan var edip, satmaktır. Frank Zappa

» Sanatçının görevi soru sormaktır, cevaplamak değil. Anton Çehov

» Sanatta şart yoktur çünkü sanat özgürdür. Wassily Kandinsky

» Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. Johann Wolfgang Von Goethe

» Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. Albert Camus

» Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Friedrich Nietzsche

» Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. E. G. Benite

» Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. Hipokrat

» Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. İbn-i Sina

İlle de sanat…

Dünya sanatın üzerine kurulmuştur.

Sanatın olmadığı yerde yaşam da olmaz.

» Ne kadar sanat o kadar yaşam! G. Yıldırım

» Sanatsız bir toplum, yaşamı olmayan bir toplumdur. G. Yıldırım

» Yaşam eşittir sanat. G. Yıldırım

Toplumsal veriler, yaşamda sanatın ve sanatçının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

İlle de Sanat!

Festivaller, şenlikler, sergiler, konserler, fuarlar…

Tiyatrolar, sinemalar, gösteriler, söyleşiler, dinletiler…

Yaşamın var olduğunu göstermek için değil mi?

Dinlediğimiz bir müzik, baktığımız bir resim, okuduğumuz bir kitap…

İnsan olduğumuzu hissettirmiyor mu?

“Düşünüyorum öyleyse varım!” Descartes

Düşündüren, güldüren, hüzünlendiren, sevindiren, coşturan…

Sanatın ta kendisidir.

» Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başkalarının acısını duyabiliyorsan, insansın. Tolstoy

Başkalarının acısı duyabilmek…

İnsan olmak, demektir.

İnsan olabilmek sanatla mümkündür…

Sanat yoksa aslında insan da yoktur…

İlle de Sanat!