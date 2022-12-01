Reklamlarda Değişime Liderlik Eden Unstereotype Allıance Türkiye 3 Yaşında!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) koordinasyonuyla Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği liderliğinde yürütülen Küresel Unstereotype Alliance platformunun Türkiye Bölümü, kuruluşunun 3. yıl dönümünü Bahçeşehir Üniversitesi(BAU) Beşiktaş Terasında kutladı.

Reklamlardaki toplumsal cinsiyete dayalı olumsuz kalıp yargıları dönüştürmeyi ve toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin reklamlardan arındırılmasınıamaçlayan Unstereotype Alliance Türkiye üçüncü yaşını kutladı. Reklam ve pazarlama iletişimi sektörü tarafından yönetilen bir girişim olan platformun 16 Aralık tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde gerçekleşen üçüncü yaş kutlamasına platform üyesi markalar, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte ilham verici konuşmaların yanı sıra Akbank ve TBWA’nın plaformun en yeni üyeleri olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova medyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının çok büyük bir rolünün reklamlarda olduğuna değinerek şunları söyledi: “BM Kadın Birimi olarak, üyelerin önderliğinde fikir üretme ve gerçekleştirmeye olanak sağlayan Unstereotype Alliance girişiminin yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyuyoruz. Olumlu değişim için harekete geçirmek söz konusu olduğunda, reklam endüstrisinin ve sektörü şekillendiren reklam verenlerin gücünü ve etkisini biliyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılardan uzak, herkes için eşit bir gelecek için özel sektörle çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, platformun üç yıl içinde yaptığı çalışmaların memnun edici olduğunu belirtti ve “Toplumsal eşitlik için tüm dünyada ana dönüşüm kaynağı reklamlardır. Biz bu bilinçle çalışıyoruz, güzel sonuçlar elde ediyoruz ama tüm bu çabaların olmazsa olmazı ölçümdür. Türk reklam sektörünün başvuru kaynağı haline gelen Effie Ödüllü TV Reklamları Eşitlik Karnesi araştırmamız ile oluşturduğumuz bilgi birikimi ve metodolojinin, Unstereotype Alliance üyesi tüm ülkelere de uyarlanması için çağrımızı yaptık” diyerek, platformun önümüzdeki dönemde, dönüşüm ivmesini artıracak ölçümleme çalışmalarına eğilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasım ayında New York’ta gerçekleşen küresel Unstereotype Alliance zirvesine Türkiye’yi temsil eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı , global zirvede konuşulan gelişmeleri aktardı. “Amerika’da katıldığım Unstereotype Alliance Zirvesinde önümüzdeki yıllarda Türkiye olarak reklam endüstrisiyle yazacağımız tarihi hayal ettim. Dönüşümün gerçek anlamda parçası olmanın önemini bir kez daha gördük.”

BM Kadın Birimi danışmanı, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gül Şener 2022 yılının sonlarına doğru yayımlanan “Türkiye’de Reklam ve Pazarlama Sektöründe Kadın ve Çalışma Hayatındaki Cinsiyet Dinamikleri” araştırmasının bulgularından bahsederek reklamcılık ve pazarlama sektörünün güncel durumunu paylaştı.

Unilever Sürdürülebilirlik ve İletişim Yöneticisi Ezgi Tokman, Eczacıbaşı Topluluğu Tüketim Ürünleri Medya ve İletişim Müdürü Ayşen Akalın ve FutureBright kurucu ortağı Akan Abdula ilham verici konuşmalarıyla etkinlikte yer alan isimler arasındaydı. Unstereotype Alliance Türkiye platformunun hikayesi anlatılarak, reklamlarda kalıp yargıların dönüştürülmesi ve herkes için kapsayıcı, eşit bir gelecek hedefiyle platformun yeni yaşını kutlandı.

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