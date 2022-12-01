Meme Ameliyatları Ortalama Kaç Saat Sürer?

Göğüslerinin şeklinden ya da boyutundan hoşnut olmayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği cerrahi operasyonla meme ameliyatı adı verilir. Meme ameliyatı genel anestezi altında uygulanan bir işlem olduğu için kişi işlem sırasında herhangi bir ağrı hissetmez. Meme ameliyatı ise yapılacak olan cerrahi operasyonun türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Meme Ameliyatı Türleri ve Ortalama Süreleri Nelerdir?

Meme Büyütme işlemi: Yapılacak cerrahi operasyonun niteliğine göre 1 ile 3 saat arasında değişkenlik gösteren cerrahi bir operasyon olarak bilinir.

Yapılacak cerrahi operasyonun niteliğine göre 1 ile 3 saat arasında değişkenlik gösteren cerrahi bir operasyon olarak bilinir. Meme Küçültme işlemi: Meme büyüklüğüne bağlı yaklaşık olarak 2,5 ile 4 saat arasında değişkenlik gösteren cerrahi bir operasyon olarak bilinir.

Meme büyüklüğüne bağlı yaklaşık olarak 2,5 ile 4 saat arasında değişkenlik gösteren cerrahi bir operasyon olarak bilinir. Meme (Mastopeksi) Dikleştirme işlemi: Kullanılan tekniğe ve yapılacak olan işleme göre genellikle 1,5 ile 2,5 saat sürdüğü bilinir.

Meme Ameliyatı Neden ve Kimlere Yapılır?

Meme ameliyatı yapılacak kişinin, boyuna, kilosuna, yaşına, vücut oranına göre nasıl bir şekle ve ağırlığa sahip olduğu iki boyutlu ve üç boyutlu ölçümlerle kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda meme asimetrisini düzeltme, implant tekniği ile hacmini arttırma, memenin dış görünümünü düzeltme, meme büyüklüğünden kaynaklı sırt ve boyun ağrıları, duruş bozukluğu gibi faktörleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilir. Yani, kişinin kendisini mutlu hissettiği görünümü sağlamak amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür.

Meme ameliyatı, meme ölçüleri küçük yada büyük olan, memesinde dolgu ve form kaybı yaşayan, simetri problemi olan, memesinin büyüklüğü nedeniyle özgüven problemi yaşayan ya da çeşitli hastalıklardan dolayı memesini kaybeden kişilere uygulanabilir. Siz de bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız ya da göğüslerinizin daha iyi görünmesini istiyorsanız meme ameliyatı olmayı düşünebilirsiniz. Bunun için bir uzmandan destek alabilirsiniz.

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