Vergi Müfettişleri fotoğraf sergisi açtı

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD)’nin İzmir Fotoğrafçılar Odası iş birliğiyle düzenlediği “VMD Fotoğraf Yarışması”nda dereceye giren fotoğraflar açıklandı. Yarışmaya katılan fotoğraflar arasından seçilen 30 fotoğraf için de İstanbul’da sergi açıldı.

“Kültürel Miraslarımız ve Doğal Güzellikleriyle Anadolu” temasıyla gerçekleşen VMD Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren 30 fotoğraf, İstanbul’da Ataşehir Maliye Yerleşkesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen sergiyle ziyarete açıldı.

Anadolu’nun kültürünü ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi, İstanbul’da Ataşehir Maliye Yerleşkesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşti. Sergiye 300 davetli katıldı. Serginin açılışını ise Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Cemalettin Gümrükçüoğlu, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-4 Denetim Daire Başkanı Önal Akçay, İstanbul Vergi Kaçakçılığı-1 Daire Başkanı Abdullah Akkuş, İstanbul Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanı Emre Renda, İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı ve heyeti yaptı. Beş gün boyunca açık kalacak olan sergiyi 300’den fazla vergi müfettişi ziyaret etti.

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘VMD Fotoğraf Yarışması’na 40 vergi müfettişi tarafından çekilen ve her biri 5’er fotoğraf olmak üzere toplam 200 fotoğrafla başvuru yapıldı. Jüri tarafından seçilen fotoğraflardan 6’sına ödül verildi. 24 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı. VMD’ye ait yayın organları Vergi Raporu ile Piyasa Raporu ise yarışmanın medya sponsorluğunu üstlendi.

İlk 6 fotoğrafa ödül, 24 fotoğrafa sergilenme

Yarışmanın birincisine Lenova Tab M10 marka tablet, ikinciye Fuji Film Instax Mini 11 fotoğraf makinesi, üçüncüye Karaca Hüps Türk kahvesi makinesi hediye edildi. Mansiyon ödülü kazanan üç kişiye ise Xiaomi Mi Band 5 akıllı verildi. Dereceye giren altı fotoğraf ve sergileme ödülü kazanan 24 fotoğraf ise İstanbul’da sergilendi.

Birincilik ödülünü Ali Akçelik, ikincilik ödülünü Hilal Gümüşkazma, üçüncülük ödülünü Samet Karagöz kazandı. Emel Akçelik, Ümit Bor ve Ali Akçelik’e ise mansiyon ödülü verildi. 24 fotoğraf da sergilenme hakkı kazandı.

“Anadolu’nun güzelliklerini sergiliyoruz”

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, serginin açılışında yaptığı açıklamasında “Birçok medeniyetin doğduğu ve buradan tüm dünyaya yayıldığı Anadolu’nun güzelliklerini sergilemek elbette bizler için gurur verici. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılarımızın vizöründen Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini sergiliyoruz. Dernek olarak düzenlediğimiz fotoğraf sergisine 200 başvuru gerçekleşti. Sadece vergi müfettişlerinin başvurduğu yarışmada seçilen 30 fotoğraf sergilenmeye değer görüldü. Sergimize 300’ü aşkın meslektaşımız katıldı. Sergi beş gün boyunca açık kalacaktır. Fotoğraf sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm meslektaş ve üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.