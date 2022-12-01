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Özlem Altınsoy, Kadın Girişimcileri Destekleme Projesini Tamamladı



Geçtiğimiz aylarda “Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi” isimli sosyal sorumluluk projesini duyuran Özlem Altınsoy, instagramdan yaptığı açıklamada; projeyi başarıyla tamamladıklarını duyurdu.

“Kadın Girişimcileri Destekleme projemizi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencisi, hem sesi hem kişiliği çok kıymetli olan; Nisa Akpulat’ın, ilk single çalışmasına fon oluşturarak tamamladık.”

İfadelerini kullanan Altınsoy, toplam 37 projeye destek verildiğini şu sözlerle dile getirdi.

“Teknoloji, Yazılım, Kültür ve Sanat alanındaki toplam 37 projeye destek sunmanın mutluluğu ile ‘Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ni sonlandırdık.”

Ekip arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerini sonlandıran Özlem Altınsoy, yeni projeler için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

📆 17 Aralık 2022 Cumartesi 17:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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