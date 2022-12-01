Usta Öğreticiler seslerini duyurmak istiyorlar

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre;

Fiili olarak öğretmen olan

Derse giren

Ders defteri dolduran

Hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan

Gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde kangren olmuş öğretmen açığının yarım asra yakın tek ve (hükümetlere göre) geçici çözümü

Adımız usta yani bir işte yeterliği olan kişi

Adımız öğretici yani bir konu ve alanda öğretmen yetkinliğine sahip kişi

Ama iki kelime bir araya gelince sadece usta öğretici oluyor, usta öğretmen olamıyor

İhtiyacı gideriyor ama yeterli değil deniliyor

İki kurumun temel paydaşı ve omurgası olarak değerlendiriliyor ama değer görmüyor

En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandık, kadrolu hale getirildik. Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz.

Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç Kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur?

İsteğimiz; Farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız!

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUS-FED) olarak kadro talebimizi 3. kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz.

100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile çalışanlardır

100 bin usta öğretici Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personelidir.

100 bin usta öğretici emekçidir

100 bin usta öğretici geleceğe umutla bakmak istiyor

100 bin usta öğretici kadro ile tahsis edilmek istiyor

Sizleri de haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz.