Usta Öğreticiler seslerini duyurmak istiyorlar

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre;
Fiili olarak öğretmen olan
Derse giren
Ders defteri dolduran
Hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan
Gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde kangren olmuş öğretmen açığının yarım asra yakın tek ve (hükümetlere göre) geçici çözümü
Adımız usta yani bir işte yeterliği olan kişi
Adımız öğretici yani bir konu ve alanda öğretmen yetkinliğine sahip kişi
Ama iki kelime bir araya gelince sadece usta öğretici oluyor, usta öğretmen olamıyor
İhtiyacı gideriyor ama yeterli değil deniliyor
İki kurumun temel paydaşı ve omurgası olarak değerlendiriliyor ama değer görmüyor
En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandık, kadrolu hale getirildik. Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz.
Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç Kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur?
İsteğimiz; Farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız!
Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUS-FED) olarak kadro talebimizi 3. kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz.
100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile çalışanlardır
100 bin usta öğretici Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personelidir.
100 bin usta öğretici emekçidir
100 bin usta öğretici geleceğe umutla bakmak istiyor
100 bin usta öğretici kadro ile tahsis edilmek istiyor
Sizleri de haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz.
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