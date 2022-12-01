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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Usta Öğreticiler seslerini duyurmak istiyorlar

Usta Öğreticiler seslerini duyurmak istiyorlar



Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre;

  • Fiili olarak öğretmen olan
  • Derse giren
  • Ders defteri dolduran
  • Hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan
  • Gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde kangren olmuş öğretmen açığının yarım asra yakın tek ve (hükümetlere göre) geçici çözümü
  • Adımız usta yani bir işte yeterliği olan kişi
  • Adımız öğretici yani bir konu ve alanda öğretmen yetkinliğine sahip kişi
  • Ama iki kelime bir araya gelince sadece usta öğretici oluyor, usta öğretmen olamıyor
  • İhtiyacı gideriyor ama yeterli değil deniliyor
  • İki kurumun temel paydaşı ve omurgası olarak değerlendiriliyor ama değer görmüyor

En son bundan tam 32 yıl önce hatırlandık, kadrolu hale getirildik. Sonra yine unutulduk. Bizler unutulan değil, ihtiyaç halinde hatırlanan değil, değer gören ve sahiplenilen olmak istiyoruz.

Devletimiz özellikle Bakanlık arşivini güçlü bir şekilde tutar. Bir bakalım kayıtlara, son 50 yıldır kaç usta öğretici bu sistemde görev almış? Kaç kursiyer yetişirmiş, kaç kurs açmış? Kaç Kurumun medarı iftiharı olmuşuz? Bizlerin emeği ile kaç Kurum kurumsallaşmış ve toplumla bağ kurmuştur?

İsteğimiz; Farkımıza varmanız değil farkımızı farklılığınız olarak görmenizdir. Biz de varız, buradayız!

Meslek Eğitimciler Usta Öğreticiler Federasyonu (MEUS-FED) olarak kadro talebimizi 3. kez dile getirmek için 27-28 Aralık’ta yine yeniden Ankara’da bir araya geleceğiz.

  • 100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile çalışanlardır
  • 100 bin usta öğretici Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personelidir.
  • 100 bin usta öğretici emekçidir
  • 100 bin usta öğretici geleceğe umutla bakmak istiyor
  • 100 bin usta öğretici kadro ile tahsis edilmek istiyor

Sizleri de haklı mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz.

📆 16 Aralık 2022 Cuma 21:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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