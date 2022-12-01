Patlaç Solenoid Vana Nasıl Çalışır?

Patlaç solenoid vanalar genellikle çimento, seramik, boya, yem termik santrali, beton santrali, deterjan, cam ve demir çelik sanayisinde torbalı filtrelerde biriken tozları silkelemek ya da biriken tozların katılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan toz kaldırıcı olarak bilinen vanalardır. Patlaç solenoid vana çok kısa sürede yüksek darbe şoklama şeklinde hava verdiğinden patlaç vana olarak adlandırılır. Patlaç solenoid vanalar sadece basınçlı havada kullanılır.
Patlaç solenoid vana çeşitleri şöyle sıralanabilir;
Patlaç Solenoid Vanaların Uygulanma Şekilleri Nedir?
Boya, çimento, kum ve toz sistemlerindeki hatlarda biriken partikülleri periyodik olarak çalışıp transfer eden ürünlerdir. Patlaç vanalar montaj yapılacakları alana iki şekilde bağlanır. Bunlardan biri bobin kısmı üzerine diğeri ise bobin ile gövdesi ayrılacak şekilde yapılabilir.
Patlaç solenoid vana gövdesinin malzemesi; pirinç, paslanmaz pvc veya çelik malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu durum akışkanın debisine, basıncına, cinsine, sıcaklığına ve vananın pozisyonuna göre dizayn edilir.
Çift diyaframlı vanaların avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;
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