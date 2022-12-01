Patlaç Solenoid Vana Nasıl Çalışır?

Patlaç solenoid vanalar genellikle çimento, seramik, boya, yem termik santrali, beton santrali, deterjan, cam ve demir çelik sanayisinde torbalı filtrelerde biriken tozları silkelemek ya da biriken tozların katılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan toz kaldırıcı olarak bilinen vanalardır. Patlaç solenoid vana çok kısa sürede yüksek darbe şoklama şeklinde hava verdiğinden patlaç vana olarak adlandırılır. Patlaç solenoid vanalar sadece basınçlı havada kullanılır.

Patlaç solenoid vana çeşitleri şöyle sıralanabilir;

Dişli bağlantılı patlaç solenoid

Rakor bağlantılı patlaç solenoid

Flanşlı bağlantılı patlaç solenoid

Hortum bağlantılı patlaç solenoid

Uzaktan kumanda vana kutusu ile kontrollü patlaç solenoid

Pulse tank, air tank montajlı patlaç solenoid

Patlaç Solenoid Vanaların Uygulanma Şekilleri Nedir?

Boya, çimento, kum ve toz sistemlerindeki hatlarda biriken partikülleri periyodik olarak çalışıp transfer eden ürünlerdir. Patlaç vanalar montaj yapılacakları alana iki şekilde bağlanır. Bunlardan biri bobin kısmı üzerine diğeri ise bobin ile gövdesi ayrılacak şekilde yapılabilir.

Patlaç solenoid vana gövdesinin malzemesi; pirinç, paslanmaz pvc veya çelik malzeme kullanılarak üretilmektedir. Bu durum akışkanın debisine, basıncına, cinsine, sıcaklığına ve vananın pozisyonuna göre dizayn edilir.

Çift diyaframlı vanaların avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Hava şoklamayı daha şiddetli halde yaparak daha fazla sayıda torbaya etki eder. (%40)

Uzun süreli aralıklarla enerji verilip şoklama yapıldığından diyaframları uzun ömürlü olur.

Kompakt yapıda olmaları sebebiyle diğer vanalara göre düşük maliyetli olur.

Kullanılacak malzeme ile uyumlu olmaları ve güvenlik düzeyinin yüksek olması sebebiyle tercih edilir.

Kompresör havasından tasarruf ederek enerji tüketimini azalttığı bilinir.

Patlaç solenoid vanalar diyaframlı vana olduğundan, diğer diyaframlı solenoid vanalar gibi basınç farkı oluşmadan açma kapama işlevini yerine getiremezler.

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