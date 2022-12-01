Protez Tırnak – Buk Beauty

Günlük hayatın koşturmacasında bakımlı tırnaklara sahip olmak için başvurulan yöntemlerden biri de protez tırnak uygulamasıdır. Kişinin kendi tırnağı üzerine uygulanarak, estetik ve sağlıklı bir görünüm kazandırılır.

Protez Tırnak uygulaması kimlere uygulanır?

Tırnakları çabuk kırılan ve hassas kişiler, daha güçlü tırnaklara sahip olmak için protez tırnak uygulamasını tercih eder. Özellikle tırnak yeme alışkanlığına sahip kişiler, bu alışkanlıklarından kurtulmak için bu sağlıklı yönteme başvurur. Estetik görünümüne önem veren sağlıklı tırnaklara sahip kişilerde de uygulanabilen bir yöntemdir.

Protez Tırnak Nasıl Yapılır?

Tırnak bakımının önemi kadar estetik görünümü de önemlidir. Tırnağa estetik görünümü kazandırmak için birçok kadın protez tırnak yöntemini kullanır. Tırnak yapılırken ilk olarak kendi tırnağınıza koruyucu jel sürülür. Tırnağınızın ucuna gelecek şekilde protez yerleştirilir. İstenen uzunlukta törpü yapılarak pürüzsüz hale getirilen tırnak, cilalama yapılarak işlem sonlanır.

Protez Tırnak ne kadar kalıcı?

Kişinin kendi tırnağına uygulanan yapay tırnak, kullanılan malzemenin yapısı gereği, sürülen ojenin 20 güne kadar dayanıklılığını sağlar. Ayrıca tırnak uzama yapısına göre de düzenli tırnak bakımı ile kalıcılığını arttırabilirsiniz.

Protez Tırnak ne kadar süre kullanılır?

Tırnak uzama süresi kişiye göre değişkenlik gösterir. Protez tırnak kullananlara önerilen süre 4-5 haftadır. Düzenli tırnak bakımı yapanlar için 6 aya kadar kullanım önerilse de belli bir zaman sınırı yoktur.

Protez Tırnak Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Protez tırnak kişiye sağlıklı ve estetik bir görünüm kazandırır. İşlem yapıldıktan sonra cila sürerek günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Tırnağınızın uzama süresine göre 1 aya kadar alttan uzayan kendi tırnağınız kesilerek, tırnak bakımınızın yenilenmesi gerekir.

Manikür Nedir?

Kişisel bakımına önem veren kadın ve erkeklerin, el ve ayak tırnaklarına yaptırdıkları işlemlerin tümüne manikür denir.

Manikür Nasıl Yapılır?

Tırnak bakımında,ilk önce manikür suyu hazırlanarak tırnak etlerinin yumuşaması sağlanır ve keserek temizlenir. İstenen uzunlukta tırnaklar kesilir veya törpüleyerek kısaltılır. Son olarak tırnaklar törpülenerek, cila ve krem bakımları yapılır.

Manikür yaptırmak sağlıklı mı?

Tırnak bakımı sağlık ve estetik görünüm açısından önemlidir. Manikür ile tırnaklar sağlığına kavuşurken, bakım yapılan ortamın hijyeni ve ortak kullanılan tırnak bakım aletlerinin de hastalık bulaştırma açısından riskli olduğunu söyleyebiliriz.

Manikür Makası ile Temizleme İşlemleri Nelerdir?

Tırnak bakımında manikürmakası kullanımı öncesi, ılık bir su hazırlayarak tırnak etlerinin yumuşatılması sağlanır. Yumuşayan tırnak etleri, manikür makası ile tek seferde kesilerek çıkartılır.

Nail Art Nedir?

Tırnak süsleme sanatı olarak bilinen nail art, desenli süslemelerle tırnaklarınızın güzel görünmesini sağlayan bir işlemdir. Farklı tasarım ve binlerce renk seçeneği ile tırnaklarınızı daha dikkat çekici hale getirir.

Nail Art Nasıl Yapılır?

Uygulama, tırnak dışına taşmaları önlemek için şeffaf bant yapıştırılarak başlanır. Buradan sonra farklı uç çeşidi olan kalemlerle şekiller ve çizim yapılır. Son olarak cila uygulanır.

Nail Art Kimlere Uygulanır?

Gösterişli tırnaklara sahip olmak isteyen tüm kadınlar nail art uygulaması yaptırabilir. Sınırsız desen ve renk seçeneği ile tarzını yansıtmak isteyen kadınların tercih ettiği bir bakım yöntemidir.

Nail Art Modelleri Nelerdir?

İnternette gördüğünüz ya da hoşunuza giden her desen nail art modeli olarak uygulanabilir. Eğlenceli smile ifadeleri, tırnak stikırları, ters french sitili, çiçekli desenler, klasik french modelinin renkli hali, puantiyeler, geometrik desenler ve pastel tonlar gibi çok farklı çeşit ve renk seçeneği bulunur.

Nail Art Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Protez tırnak üzerine uygulanan ojeler uzun süre dayanıklılık gösterir. Bu yüzden kendi tırnağınızın uzama süresine göre protez tırnak bakımını yeniletmeniz yeterli olacaktır.