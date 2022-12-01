Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Filmleri Festivali’nde Yarışacak Adaylar Açıklandı

Festival’de Onur Ödülü Ayla Algan ve Yusuf Sezgin’e verilecek

En iyi Film Ödülü’ne 30 bin TL, Özel Jüri Ödülüne 15 Bin TL, Mansiyon Ödülüne 10 Bin TL verilecek

22-25 Aralık tarihlerinde yapılacak Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde yarışma ve özel gösterim seçkilerinde yer alan yapımlar, ödül miktarları, söyleşi panel etkinlikleri ve onur ödüllerine dair detaylar açıklandı.

Değerli sanatçı Neşet Ertaş anısına, 22-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin programı Kızılay Genel Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Başkanı Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lutfi Şen ve Jüri Üyesi Hande Soral tarafından açıklandı.

58 ülkeden 522 kısa filmin başvurduğu festivalde bu yıl ilk kez, ‘İnsani Bakış’ belgesel seçkisinde yarışan bir yapıma Türk Kızılay tarafından ‘Kızılay İnsani Bakış Ödülü’ verilecek. Ana yarışma seçkisinde 3 yapıma ödül taktim edilecek. En iyi film ödülü 30 bin TL, Özel jüri ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü 10 bin TL olarak belirlendi. İnsani Bakış belgesel seçkisinde yer alan filme 15 bin TL değerinde en iyi belgesel ödülü takdim edilecek. Festivalin Fono Film kategorisinde 30 bin TL ödül verilecek, 40 yıllık hatır seçki kategorisinde yer alan bir filme de Neşet Ertaş adına dostluk ödülünü de takdim edeceğiz. Festival kapsamında Onur Ödülünü sinemanın duayenlerinden Ayla Algan ve 60 yıllık kariyerine sayısız film sığdıran dostlukla sevgimizi kazanan Türk sinemasının star oyuncusu Yusuf Sezgin’e verilecek.

“Sanatın politika yapıcılarına yönelik etki oluşturucu ve baskı unsuru olduğunu Aylan Kürdi bebeğin sahile vurmuş bedeninde gördük”

Festivalin detaylarının açıklandığı toplantıda konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Burada aslında hepimiz bu insanlığa değer katmak onun onurunu korumak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sanatta buradan bir pencere açıyor insanlığa bir teklifte bulunuyor. Tekrar düşünmek için, empati yapmak için insanın belki aklına gelmeyen yönlerini farklı gerçekliklerin görünebileceğini bize hissettiren bir şey sanat. Sanatın politika yapıcılarına yönelik etki oluşturucu ve baskı unsuru olduğunu Aylan Kürdi bebeğin sahile vurmuş bedeninde gördük. Biz klasörlerce Avrupa Birliğine, Birleşmiş Milletlere dosyalar yazdık göçmen politikaları konusunda ama bir tek fotoğraf karesi her şeyi değiştirdi. Bu etkide filmlerin belgesellerin insanlığa daha çok fayda verecek dayanışmayı arttıracak ve empati duygusunu artıracağına inanıyorum.” dedi.

“İnanıyorum ki bu değerler Kızılay’ımızla beraber toplumla daha çok buluşacak”

Programa Katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Neşet Ertaş’ın bir sözü vardır. Herkesin hafızasına kazınması gereken bir sözdür. Kadın insandır biz insanoğluyuz. Neşet Ertaş sırf bu sözünden dolayı bir film festivaline ismini vermeyi hak ediyor. İnanıyorum ki bu değerler Kızılay’ımızla beraber toplumla daha çok buluşacak ve toplumsal barış kardeşliğimiz millet olarak güçlü olmamız bütün bu değerleri kuşanmamıza bağlı” dedi.

“Festival’de emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum”

6 aydır yoğun çalışan bir ekip olduğunu belirten Festival Başkanı Faysal Soysal, “Ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Dostluğu Anadolu topraklarında harmanlayıp evrensel formlarla dünyaya ulaştıran sanatçılarımızla yad etmek istiyoruz. Bu vesileyle bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli mirasını Anadolu’da abdallık formu üzerinden insanlık sevgisi ve aşk üzerinden devam ettiren ve vefatının 10. Yılında Neşet Ertaş anısına devam ettiriyoruz” dedi.

“Festival Anadolu’daki Dostluk Mayasından doğdu”

Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lutfi Şen, “Festival Anadolu’daki dostluk mayasından doğdu. Bu dostluk mayası daha başlamadan bizi Kızılay ile buluşturdu. Anadolu’da inanılmaz bir dostluk mayası var ama bu maya gittikçe yıpranıyor ve insanlık daha iyi bir yere gitmiyor. Gelişen teknoloji insanlığın kendi kendisi ile yok etmesini sonlandıracak bir girdaba dönüşmüş durumda. Buna Anadolu’daki muhteşem dostluk mayasının çomak sokabileceğini düşünmüştük. Tam bu sebeple her yıl Anadolu’nun önemli bir şairini, entelektüelini adayarak sürdürüyoruz. Bu mayayı çocuklarımıza nasıl taşıyabiliriz. Bunu bütün dünyaya taşıyarak yapabiliriz” dedi.