Erzurum 2025 Turizm Başkenti Seçildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un ‘2025 Yılı Turizm Başkenti’ seçildiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sekmen, “Özbekistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi’nin teklifiyle ilimiz ‘2025 Yılı Turizm Başkenti’ olarak seçildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ileten Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye Olimpiyat kentine verdiği destek ve katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum.

Bilindiği gibi Hükümetimizin 20 yıldır gerçekleştirdiği yatırımları ve özellikle de Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin destekleriyle kadim kentimiz bir Olimpiyat Şehri’ne dönüştü.

Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Her konuda olduğu gibi turizm alanında da bizlere her türlü desteği sunan ve bu teklifi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’na taşıyan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey’e de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ‘Olimpiyat Kenti Erzurum’ AK İktidarımızın yatırımlarıyla birlikte Dünya’nın en seçkin turizm şehirleri arasında yer alacak.”