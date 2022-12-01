AMA’SIZ ANCAK’SIZ

Günlerdir ülke, altı yaşındaki çocuğun evlendirilmesini konuşuyor…

Bir tarikat lideri, altı yaşındaki kızını, 29 yaşındaki bir tarikat üyesi ile evlendiriyor, bir gazeteci, bu olayı ülkenin gündemine taşıyor.

Ülkede yer yerinden oynamıyor…

Akıl alacak gibi değil…

Kız çocuğu altı yaşında…

Düşünün altı yaşında…

Daha bebek…

Nasıl bir vicdan, nasıl bir ahlak…

Çok korkunç…

İğrenç…

Bana göre bırakın on sekiz yaşını, otuz yaş bile olgunluk yaşı değil.

Altı yaş; çocuğun, bebeklikten çıkıp, etrafı tanımaya çalıştığı yaştır.

Nasıl bir vicdandır ki, bir baba, bir anne kendi elleri ile altı yaşındaki bebeği bir erkeğe verir ve o erkek, altı yaşındaki bebekle evlenmeyi kabul eder.

Ne diyeceğimi bilemiyorum…

Kelimeler kifayetsiz kalıyor…

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iğrençlik yoktur.

Adını koyamadığım vicdan yaralayıcı cinayetler bunlar…

Ortaya çıkmayan, gündeme düşmeyen, medyaya konu olmayan buna benzer daha kaç olay yaşanmaktadır bu ülke?

Düşündükçe insanlığımdan utanıyorum…

İsyan ediyorum…

Altı yaşındaki bir çocuğun, evlendirilmesi ile ilgili gazeteler ne yazmış diye bakıyorum.

Köşe yazarlarının yazılarını okuyorum.

Okuyucu yorumlarını bakıyorum…

İnanır gibi değil…

Bazı köşe yazarları tarafından olay sahiplenilmiş, “Deli bizim delimiz” demiş, “Sizde de var!” denilerek, olay normalleştirilmeye çalışılmış.

Utanmasalar, “Ne var bunda! Aile içi bir mevzu, size ne!” diyecekler…

İnsanın kanının çekildiği…

Tüylerinin diken diken olduğu…

İnsanın insan olmaktan utandığı, İnfial hali…

Bu kadar net!

Bu sapkınlığın başka bir açıklaması yok!

Müslüme’yi hatırlar mısınız?

Müslüme kaybolmuş, arama, kurtarma çalışmaları sonuncunda; 2,5 yaşındaki Müslüme’nin cesedi, evlerinin 7 kilometre uzağında dağlık bir alanda bulunmuştu.

Yapılan otopsi sonucu, Müslüme’ye tecavüze edildiği tespit edilmişti.

Şüpheli olarak, Müslüme’nin dedesi gözaltına alınmıştı.

Gerisini anlatmaya gerek yok…

Buna benzer daha bir sürü olay hatırlatılabilir.

Yazılabilir, çizilebilir…

Ne desek boş…

Bu bir insanlık suçudur…

Bu suça ortak olmayalım!

Sessiz kalmak suça ortak olmaktır!

Hep birlikte sesimizi yükseltelim…

Amasız, Ancaksız…