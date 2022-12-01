Okan Kocuk İsmail Çipe olmasın

Okan Kocuk, Villarreal ile yapılan hazırlık maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Çok değil, geçen sezonun devre arasında Okan Kocuk’a baskı yapan Galatasaray taraftarı, şimdi aynı oyuncuya tepki gösteriyor. Taraftarı anlamak gerçekten çok güç.

Dünyanın en iyi kalecileri bile, yenmemesi gereken golleri yerken, Okan’a yapılan tek kelimeyle ayıptır. Daha önce Galatasaray’ın kalecisi İsmail Çipe de böyle bir tepkiyle karşılaşmış ve bir daha kale yüzü görememişti. Şimdi aynını Okan Kocuk yaşıyor.

Bir kaleci böyle kolay kolay harcanmamalı, Galatasaray taraftarı kaleci Okan’a sahip çıkmalı, hatta bir sonraki oynanacak maçta Okan’ı tribünlere çağırıp moral vermeli. Gelecek adına da şöyle bir önerim var. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, kuşkusuz Süper Lig’in en iyi kalecisi.

Muslera sonrası kaledeki soru işaretlerini gidermek adına Galatasaray, Barcelona ile sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Inaki Pena ile bir şekilde anlaşmalı.

Muslera’nın da Galatasaray’da kaleci antrenörü olarak kalıp, hem Okan’a hem de Inaki Pena ile yakından ilgilenmeli. Bu şekilde Galatasaray’ın da kaleci sorunu çözülmüş olacaktır.