KÖY OKULLARI

Daha önce mi konuşmak gerekirdi köy okullarını, bilmiyorum ama konuşmanın zamanı çok da geçmiş değil; çünkü ülkenin bir türlü çözmediği, yıllardır bir sorun olarak hep ortada durduğu, bir konudur köy okulları.

Muhalefetin gündeme getirmesiyle, çok önceden kapatılan köy okulları, tekrar gündeme geldi.

“Köy okulları tekrar açılsın!” dendi.

Hükümetin ani bir kararıyla, köy okulları yeniden açıldı.

Her bir köyde okul olacak, öğretmen o köye ışık saçacaktı.

Beklenti buydu.

Mantıken de doğruydu.

Eğitime dışarıdan bakan, konuya çok hâkim olmayan, çok eskilerde köylerde yaşamışlar için, köylerdeki kapanmış okulların tekrar açılması memnuniyet verici bir gelişmeydi.

Hükümete karşı kazanılmış bir zaferdi.

Oysaki gerçekte durum hiç de öyle değil…

Köy okullarının yeniden açılmasının eğitime bir katkısı yok…

Olmaz da…

Devlete büyük bir ekonomik külfet…

Öğretmenlere eziyet…

Öğrenciye haksızlık…

Neden mi?

Taşımalı eğitimle köy çocukları bir merkeze toplanıyor, müstakil sınıflarda bu çocuklar eğitiliyordu. Böylelikle, köy çocukları hem kaliteli bir eğitimden yararlanıyor hem de taşıma merkezlerinde sosyalleşiyordu.

İşin maliyeti düşünüldüğünde, taşımalı eğitimin maliyeti de çok düşüktü.

Servis aracı artı yemek…

Devlet, büyük maliyetten kurtulmuş, kendince bir sistem oturtmuştu.

Eğitimde ciddi bir mesafe katetmişti.

Hükümet ani bir kararla bu yoldan döndü.

Kaseti başa sardı.

Sekiz yıllık eğitimden vazgeçilip, tekrar eski sisteme döndüğü gibi…

Hükümetin aldığı bu kararla, taşıma merkezindeki okullar da dâhil tüm köy okulları birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçti.

Kısacası, yıllardır, birleştirilmiş sınıf uygulamasını sonlandırmak için verilen mücadeleden tam sonuç alındı derken, köy okulları yeniden açılarak, birleştirilmiş sınıf uygulaması sorunu tekrar başladı.

Öğretmenler, köylüye ışık olur mu?

Öğretmenin köyde kaldığı yok.

Öğretmen köylüyü görmüyor…

Eski çamlar, çoktan bardak oldu.

Her şey değişti.

Adı üzerinde köy okulları, birleştirilmiş sınıf uygulaması.

Böyle bir sistem dünyanın hiçbir ülkesinde yok…

Dört sınıf bir arada…

Tek öğretmenle…

Olacak iş değil…

Bir an önce birleştirilmiş sınıf uygulamasından vaz geçilmelidir.

Köy çocuklarına iyi bir eğitim; taşıma merkezlerindeki okullarda, müstakil sınıflarda mümkündür.

Birleştirilmiş köy okullarında değil!