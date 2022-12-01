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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » TOKSOYLAR MOBİLYA SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

TOKSOYLAR MOBİLYA SATIŞ REKORLARI KIRIYOR



Mobilya dünyasının önde gelen firmalarından Toksoylar Mobilya Modoko, satış rekorları kırıyor. Firma, 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette ve mobilya pazarında hatırı sayılır bir müşteri portföyüne sahip durumda.

Özellikle pandemi sonrasında ülkemizi ziyarete gelen Arap turistlerin gözdesi durumunda olan Toksoylar Mobilya, turistlerin ve Arap ülkelerinin yoğun talepleri ile satış rekorları kırmaya başladı.

Toksoylar Mobilya, özellikle İtalyan tarzı mobilya üretip satıyor. Toksoylar Mobilya ürünlerinde çığır açan firma, özellikle Toksoylar Mobilya takımı ve modern köşe koltuk modelleri imalat ve satışında iddialı bir konumda bulunuyor.

İtalyan Koltuk Takımı, Modoko Berjer Modelleri, İtalyan Koltuk Takımı gibi iddialı modellere sahip Toksoylar Mobilya’nın ileriki yıllarda adından daha sık bahsettireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Galeri
📆 02 Aralık 2022 Cuma 19:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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