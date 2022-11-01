İstanbul Gazeteciler Derneği Şube Başkanları Şile’de Toplandı!

İstanbul Medya Derneğinin ilk başkanlar toplantısı dernek başkanı Ali Rıza Yıldız başkanlığında Şile -Fusa’da gerçekleşti.

İstanbul Medya derneği ilk Başkanlar Toplantısını Şile Fusa’da gerçekleştirdi.

Evsahipliğini Ataşehir gazeteciler derneği başkanı Yasemin Eryıldız’ın yaptığı toplantı, İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya;

Gazeteciler Derneği Maltepe şube Başkanı İbrahim Bilgin,

Kadıköy şube Başkanı Benusen Toprakkaya,

Ataşehir şube Başkanı Yasemin Eryıldız Katıldı.

Şile Turizm Derneği Başkanı Emre Budur başkanlara eşlik ederek Şile’nin turistik yerleri ve öellikleri hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Ali Rıza Yıldız; dernek çatısı altında gerçekleştirilecek projeler hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını, toplantıların önümüzdeki süreçte de yapılacağını ve sürpriz projelerle faalyetlerine büyük bir hızla devam edeceklerini söyledi.