İstanbul’un kralı Karagümrük taraftarı

Süper Lig’e çıktığından beri çekmediği çile kalmayan Karagümrük ve taraftarının stat çilesi hâlâ sürüyor. Dünya kupası arasına kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayan İstanbul’un en eski semt takımı Karagümrük, sezonun kalan iç saha karşılaşmalarını Esenler Erokspor’un stadında oynayacak.

Karagümrük’ün stat sorununu defalarca yazdım fakat değişen bir şey ne yazık ki yok. Düşünün ne bir stadınız ne bir tesisiniz var ve Süper Lig’de canla başla mücadele ediyorsunuz buna rağmen taraftar ilk günkü gibi sizi destekliyor.

Karagümrük böyle bir taraftara sahip olduğu için çok şanslı. Bir parantezde Başkan Süleyman Hurma’ya açmak lazım. Yaşanan bunca soruna rağmen kendisi, kulübünün arkasında durdu. Bu arada maçların Esenler’de oynanmasından taraftar bir nebze de olsa memnun.

Biletlerle ilgili düzenleme yapılıp, daha uygun bir fiyat belirlenirse taraftar her maç stadı tamamen doldurur.