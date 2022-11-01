Karton Bardak Ölçüleri ve Kullanım Alanları

Karton bardak ölçüleri, kullanım alanı başta olmak üzere pek çok duruma göre farklılık göstermektedir. Oz adı verilen karton bardak ölçüsü, Amerikan sıvı onsu olarak da adlandırılır. Oz ölçüsünün metrik sistemdeki karşılığı ise karton bardak kullanan kişilerin ve üreticilerinin bardağın kullanıldığı yerin neresi olduğu olarak bilinir.

Örneğin, bir su bardağı için ölçü yaklaşık 200 ml’dir. Bu ölçü yaklaşık olarak Arnes 7 oz karton bardak ile eşit değerdedir. Diğer taraftan karton bardak çeşitleri farklılık gösterdiği için ölçüsünün doğru hesaplanabilmesi adına başka değerlere de dikkat edilmelidir.

Yıllardır ev ve ofis gibi mekanlarda kullanılan birçok ürünün satışını yapan “Biz Size Yeteriz” firması, birçok çeşit ve ölçüde karton bardak satışı yapmaktadır. Firmanın satışını yaptığı ürünler %100 orijinal ve kalitelidir. Farklı karton bardak ölçüleri ve çeşitleri,“Biz Size Yeteriz” web sitesinde yer almaktadır.

Karton Bardak oz Değerleri Nelerdir?

Karton bardak çeşitleri kullanılırken oz değerleri Amerika ve Avrupa ülkeleri için geçerli ölçü birimidir. Orta boy karton bardak çeşitlerinin kaç ml ürün alacağını doğru olarak hesaplamak için oz cinsinden belirtilen değerinin karşılığı bilinmelidir.

Bu hesaplama özellikle ticari amaçlı çalışan kurumlarda, doğru hesaplama yapmak için önemlidir. Ortalama ölçülerin doğru olarak bilinmesi için ise oz ve ml ölçüleri arasındaki değerleri bilmek faydalı olacaktır. Bu değerler şu şekilde sıralanabilir:

1 oz: Yaklaşık 29.57 ml olarak hesaplanır.

4 oz karton bardak: 112 ml’dir.

5 oz: 140 ml’dir.

6.5 oz karton bardak ölçüsüne dondurma, mısır ve çerez gibi yiyeceklerin konulabilecek ölçüdedir.

7 oz karton bardak: 200 ml’e tekabül eder.

8 oz: 225 ml’dir.

9 oz karton bardak: 250 ml’dir.

12 oz karton bardak: 340 ml’e denktir.

16 oz karton bardak: 480 ml’dir.

Çeşitli oz boyutlarına sahip olan kağıt bardaklarda, hem sıcak hem soğuk içeceklerin servisleri yapılabilir.

Karton Bardak ml Ölçüleri Nelerdir?

Karton bardak ml ölçülerinin doğru olarak bilinmesi için karton bardağın oz değerinin bilinmesi gerekir. Bu değer, kullanılan çeşitli boyutlardaki karton bardak türüne göre değişir. Örneğin, filtre kahve için karton bardaklarının birçok boyutu vardır. Bu boyutlar kullanıcının tercihine göre değişir. Bu sayede karton bardak imalatı boyutlara göre şekillenir. Ev, ofis ve işletme gibi alanlarda hayatı kolaylaştıran, içecek ya da yiyecekler için kullanışlı ürünler ortaya çıkarılır.

Karton Bardaklar Nerelerde Kullanılır?

Pratik ve kolay kullanımı ile bilinen karton bardak çeşitleri, işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkar. Kullanımı oldukça kolay olan karton bardak çeşitlerinin üzerine baskı uygulaması da yapılabilir. Baskılı karton bardak çeşitleri farklı markalar için bir tanıtım aracı olarak kullanılır.

Yiyecek ve içecekler için kullanılan karton bardak çeşitleri, plastik ürünlere göre daha iyidir. Çevreye zarar vermeyen bir yapıya sahip olan bu ürünler, farklı gereksinimlere etkili çözümler sunar. Ayrıca karton bardak ölçüleri yanında kullanım alanı ya da yerine göre de çeşitlenir.

Ofisiniz için Kullan At Karton Bardaklar Bizsizeyeteriz’de!

Birçok alanda kullanım kolaylığı sağlayan karton bardak çeşitleri, “Biz Siz Yeteriz” firması web sitesinde satılmaktadır. Satışa sunulan karton bardakların birbirinden farklı boyutları bulunur. Bunun yanında web sitesinde satışta olan karton bardak fiyatları da oldukça uygundur. Karton bardak çeşitleri ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyen kullanıcıların Biz Size Yeteriz web sitesini ziyaret etmesi yeterli olacaktır.

Ayrıca daha detaylı bilgi sahibi olmak için sayfamızı inceleyebilirsiniz;

https://www.bizsizeyeteriz.com/karton-bardaklar