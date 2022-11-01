Methyl B12 Nedir? Ne İşe Yarar?

B12 vitamini, vücuttaki sinir hücrelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Vücut içerisinde B12 vitamini seviyesi azalmaya başlarsa B12 eksikliği meydana gelir. Bu durum, bazı nörolojik sorunlara yol açabilir. İnsan vücudu, dört yıl yeterli olacak B12 vitamini depolayabilir ve istenmeyen kısmını idrar ile dışarı atabilme özelliğine sahiptir.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini, suda çözünebilen DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut için kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içindeki hemen hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu B vitamini çeşididir. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için de gerekli olabilir.

Methyl B12 Vitamini Ne İşe Yarar?

Metilkobalamin B12, vücudun direkt kullanabileceği aktif formdaki B12 vitaminidir. B12 vitamini, sinir ve kan hücrelerinin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bütün hücrelerin genetik materyali olan DNA’nın yapımında da önemli rol üstlenir.

Gün içerisinde tüketilmesi gereken B12 miktarı yaşa göre çeşitlilik gösterir. Farklı yaşlara göre alınması gereken miktar değişeceği için kullanmadan önce doktorunuza danışabilirsiniz.

B12 Vitamin Takviyeleri

Beslenme yolu ile yeterli miktarda alınmayan B12 vitaminini takviye edici gıdalar ile destekleyebilirsiniz. Bu anlamda geniş seçenek sunan https://www.naturalnest.com.tr/ adresini ziyaret ederek vitamin-mineral kategorisinde bulunan B12 takviye gıdaları tercih edebilir aynı zamanda mineral çeşitlerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

B12 vitamin takviyeleri, vücudun ihtiyaç duyduğu fonksiyonların sağlıklı olarak yerine getirmesi için gerekli olan vitamini sağlar. Sizin de B12 vitamin eksikliğiniz varsa doktorunuza danıştıktan sonra takviye ürünlerini kullanmayı düşünebilirsiniz.