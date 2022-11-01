Merkezimiz alanında en başarılı ve uzman çalışanları ile hizmet veren adreslerden biridir. Gelişen teknoloji cihazları ile birbirinden farklı tırnak çalışmaları hazırlanmaktadır. bonita nail olarak müşterilerimizin memnuniyeti en önemli amacımızdır.

Firmamız bonita nail içerisinde kalıcı oje ve jel oje çalışmaları ile tırnak uzatma işlemleri yapılmaktadır. Hem tırnak uzatma hem de kırılan tırnağın yerine yeni tırnak yapma adına pek çok kişi bonita nail merkezimizi ziyaret etmektedir. Farklı nail art işlemleri ile beraber en estetik görünüme sahip ellere sahip olmak mümkündür.

Kalıcı Oje ve Jel Oje Hizmetleri Sunan Bonita Nail

Tırnak için yapılan işlemlerden biri kalıcı oje çalışmalarıdır. Kalıcı oje tırnağın görünümünü iki katına kadar estetik hale çeviren işlemlerin başında yer almaktadır. Kalıcı oje sayesinde ojeler çok daha uzun süre boyunca tırnakta kalmaktadır.

Tırnağın şekline uygun olarak yapılan oje işlemlerinin kalıcılıkları arttırılmış bir şekilde tırnağa işlenmektedir. Jel oje uygulamaları son zamanların en popüler olan tırnak çalışmaları arasına girmektedir. Jel oje sayesinde kırılan tırnaklar kısa süre içerisinde uzatılarak estetik görünüm iki katına çıkarılmaktadır.

Estetik Tırnak Görünümü İçin Bonita Nail

Tırnakların şekli ve üzerinde bulunan nail art çalışmaları kişiye yönelik hazırlanmaktadır. Tırnak görünümünün estetik duruşunu arttıran nait art çalışmaları son zamanların en modern şekilleri ile beraber oluşturulmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde tırnak şekli ve duruşu hem estetik hem de güzel bir görünüm kazanmaktadır.