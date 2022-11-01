“Korona Müfettişi” Erzurum Kitap Fuarında

Erzurum Kitap Fuarının tek mizah yazarı Ahmet Zeki Yeşil, Mühür Kitaplığı standında son kitabı “Korona Müfettişi”ni imzalıyor. Yeşil, “Önceki kitaplarımda olduğu gibi güldürürken düşündürmeyi amaçladım. Bu kitapta, günlük yaşantımızda ters giden, bizi kızdıran ve üzen her şey var. Hem küçükler hem büyükler, küfürsüz mizahın iyileştirici gücünü hissedecek” dedi.





Okurlarıyla sohbet edip, soruları yanıtlayan Yeşil, mizah kültürümüzün son yıllarda alaycı bir tarza kaydığını, estetik anlayıştan uzak, çabuk tüketilen bir mizahın ortaya çıktığını söyledi. Ayrıca, kitap fuarları ve kitap günleri gibi etkinliklerin, okuryazar buluşması açısından önemine dikkat çekti.



Emekli edebiyat öğretmeni olan Yeşil, halen İstanbul’da yaşıyor.