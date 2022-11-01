Öğretmen Meslek Kanunu’nun (ÖMK) Kahramanı

Her şeyde olduğu gibi toplumsal olayların da bir kahramanı vardır.

Herkes bu kahramanı görür, bilir.

O kahramanı konuşur…

Özellikle siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, sendikalarda işler bu kahramanlar üzerinden yürür.

ÖMK yani Öğretmen Meslek Kanunu’nun yasallaşması ve ardından kanun gereği, öğretmenlerin sınava tabi tutulması ve öğretmenlerin tepki göstermesi, ardından on dört eğitim sendikasının toplu iş bırakma eylemi gerçekleştirmesi…

Tabii ki bununla ilgili olarak, bir sürü basın açıklaması ve eylemler…

Tüm bunların bilinen kahramanı ve kahramanları sendika başkanları, sendika yöneticileri…

ÖMK ile ilgili yazanlar, çizenler…

Bir de siyasi partiler…

Basında gündem oluşmasını sağlayan, ardından sendikaların bir araya gelmesine öncülük eden bir kişi vardı.

Evet!

Yanlış duymadınız…

Bir kişi…

ÖMK’ ye karşı tek başına başlattığı mücadele, büyüdü, kök saldı, 2 Kasım iş bırakma eylemi ile taçlandı.

“Hadi oradan!”

“Olur mu, öyle şey?”

“Abartmayın!”

“Mümkün değil!”

Demeyin…

Selçuk Şimşek Hoca’nın ÖMK’ nin iptali için başlattığı mücadelenin, başından beri bilfiil şahidiyim…

Selçuk Hoca, ÖMK ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

ÖMK ile ilgili kaleme aldığı yazı, ulusal yayın yapan bir gazetede çıktı.

Yazı ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

Bir sendika, bu köşe yazısı üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bu yazıdan sonra ÖMK Türkiye gündemine oturdu…

Ülkede birinci günden ÖMK oldu.

Selçuk Hoca, siyasi partileri, sendikaları, bu sürece dahil etti.

Selçuk Hoca, her bir sendika başkanını arayarak, sendikaların ÖMK konusunda duyarlı olması, gerekirse bir araya gelip, ortak eylem kararı almaları gerektiğini, “Bugün değil de ne zaman?” diyerek…

Sendikalarının ÖMK konusunda mücadele kararlılığını arttırdı.

ÖMK’ ye karşı sosyal medyada ciddi bir çalışma başlattı.

Sürekli paylaşımlar yaparak, öğretmenlerin tek ses olmaya çağırdı.

“Bugün değil de ne zaman!” paylaşımları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Selçuk Hoca, Ankara öğretmenevinde on dört sendikanın bir araya gelmesini, sendika başkanlarını tek tek arayarak, resmen koordine etti.

Olmaz denileni oldurdu.

Sendika başkanları, toplantıya başlamadan önce Selçuk Hoca’ya, “emeklerinden dolayı” teşekkür etti.

Toplantının sonucu hakkında Selçuk Hoca’ya bilgi verdiler.

Sonrası malum…

Herkesin bildiği şeyler…

Selçuk Şimşek; ÖMK’ ye karşı, ülkenin eğitim camiasını, tek başına örgütledi.

ÖMK sürecini bu noktaya getirdi.

Selçuk Hoca, ÖMK’ nin kahramanı değil de neyidir?

ÖMK’ nin kahramanı Selçuk Şimşek Hoca’dır!