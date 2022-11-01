Bir Ruhun Hikayesi Prömiyerini Gerçekleştirdi

Ingmar Bergman’ın yazdığı, İpek Özgüven’in çevirdiği, Bénédicte Acolas’ın uyarladığı ve Serap Eyüboğlu’nun yönettiği Bir Ruhun Hikayesi oyunu Üsküdar Stüdyo Sahnede prömiyerini gerçekleştirerek izleyici ile buluştu.

Ingmar Bergman’ın sinema filmi için yazdığı aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, kadının hayatta varoluş hesaplaşmasını anlatıyor. Gerçeklerden kaçıp hayallerine sığınan ve hayallerinden uyanıp gerçeğine düşen Viktoria karakterini Zeynep Erkekli’nin canlandırdığı bu keyifli oyunda dekor ve kostüm tasarımında Gülhan Kırçova, ışık tasarımında Akın Yılmaz imzası bulunurken, oyun müziklerini Türkü Deyiş Çınar yaptı. Oyunun dramaturgisini Derya Özer üstlenirken, yönetmen yardımcılığını Zeynep Erkekli, hareket düzenini ise Gizem Bilgen yaptı. Oyunun asistanları ise Demet Ergün ile Ilgın Canan Arslan.

Bu keyifli oyunu bu hafta ve gelecek hafta Üsküdar Stüdyo Sahnede izleyebilirsiniz.