Uykusuzluk için Online Terapi Ne Kadar Etkili?

Uykusuzluk için Online Terapi Ne Kadar Etkili?

Uyku, vücudumuzun ve zihnimizin gün boyunca en iyi şekilde çalışması için hayati önem taşır. Düzenli ve dinlendirici bir uyku olmadan, işlev görmekte, sorumluluklarımızı yerine getirmekte zorlanırız ve ruh halimiz bundan belirgin bir şekilde etkilenir. Bununla birlikte, uykusuzluk, birçok insanın gece boyunca uykuya dalmasını veya huzurlu bir şekilde uyumasını engelleyen yaygın bir uyku bozukluğudur.

Yetişkinlerin yaklaşık %30’u yaşamları boyunca bir tür uykusuzluk yaşayacaktır ve yetişkinlerin %80’i şu anda haftada en az bir kez ortaya çıkan uyku sorunlarına sahiptir.

Online Terapi bu konuda henüz tam olarak bilinmese de etkileri kanıtlanmış bir uyku bozukluğu tedavi seçeneğidir. Şimdi, kronik uykusuzluk çekiyorsanız, evinizin rahatlığında bilişsel-davranışçı terapi (CBT) alabilirsiniz!

İzmir Nora Psikoloji kliniği uykusuzluk tedavisi bilişsel davranışçı terapiye (CBT) dayanmaktadır. Bu online terapi programı ve terapistinizin yardımıyla uyku düzeninizi olumsuz etkileyen düşünce ve davranışları belirleyebilecek ve onları uykunuzu iyileştirecek daha iyileriyle değiştirebileceksiniz.

Hoş olmayan yan etkileri olan uyku haplarıyla karşılaştırıldığında, aslında uyku güçlüklerinize neden olan sorunlarla (işte, ilişkinizde veya parayla ilgili stres gibi) uğraşacaksınız. Bu, uzun vadede uyku kalitenizi artırmanıza izin verecektir.

Online Terapi Uykusuzluk için Faydalı mı?

Güncel Psikiyatri araştırmalarına göre, uykusuzluk için çevrimiçi bilişsel-davranışçı terapi (CBT-I), uyku sorunları, kaygı ve depresyon için etkili bir tedavidir.

Not: Depresyon genellikle uykusuzluğun bir belirtisidir. Yeterince uyumadığınız zaman “blues” yaşamak yaygındır.

İnceleme, online ve yüz yüze BDT-I çalışmalarına odaklandı ve çevrimiçi BDT-I’nin uykusuzluk ve depresyon semptomlarını iyileştirmede yüz yüze BDT-I kadar etkili olduğunu buldu. Sonuç olarak, araştırmacılar hem yüz yüze hem de çevrimiçi BDT-I’nin terapiden yıllar sonra uyku kalitesini iyileştirmek için eşit derecede faydalı olduğu sonucuna vardılar.

Benzer şekilde, yakın tarihli bir çalışma, çevrimiçi BDT-I’nin depresyon semptomlarını azaltmada antidepresanlara kıyasla 2 kat etkili olduğunu buldu. Araştırmacılar ayrıca çevrimiçi BDT-I’nin yalnızca uyku kalitesini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda kronik ağrı, yorgunluk, fibromiyalji, TSSB, kaygı, ruh hali değişimleri ve yüksek tansiyonu da azalttığını buldu. Ayrıca, madde kötüye kullanımı / bağımlılığı sorunları olan uykusuzluk hastalarının yandaş hastalık durumlarını daha iyi yönetmesine yardımcı olur.

Çevrimiçi CBT-I, doğal uyku düzeniniz veya sirkadiyen ritminiz ne olursa olsun geceleri daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olabilir. Uykusuzluğun yaygın nedenleri olan kabusları, gece korkularını ve sıcak basmaları da azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

Popüler inanışın aksine, reçeteli uyku ilaçları geceleri düşmenize ve uykuda kalmanıza yardımcı olmayabilir, ancak çevrimiçi olarak CBT-I’nin iyi bir şansı var. Aslında araştırmalar, reçeteli uyku yardımcılarının (yani Sonata, Ativan veya Ambien) tek başına iddia ettikleri kadar faydalı olmayabileceğini öne sürüyor.

2012’de yapılan bir araştırma, uyku haplarının plasebo haplarından daha etkili olmadığını buldu. Aslında, reçeteli bir uyku yardımı alan katılımcılar normalden sadece 10 dakika önce uykuya daldılar. Ayrıca, uyku yardımı 65 yaş üstü kişilerin önemli yan etkiler yaşamasına neden oldu.

Araştırmacılar, online terapi seanslarının hafif ila orta düzeydeki faydalarının, önemli yan etki riskinden (örneğin, ajitasyon, gündüz sedasyonu, demans, aşırı doz, bozulmuş hafıza, zihinsel karışıklık ve yönelim bozukluğu, intihar düşünceleri vb.) koruduğunu göstermiştir. Böylece araştırmacılar, çevrimiçi CBT-I’nin uykusuzluk çekenlerin geceleri daha fazla uyumasına yardımcı olmak için erişilebilir ve kullanışlı bir yol olduğu sonucuna vardı.

Ülke çapında bilinen ve İzmir Psikolog, ve Online terapist gibi aramalarınızda da en iyi psikoloji kliniklerinden olan Nora Psikoloji Kliniği, Uzman kadrosu ile bilişsel davranışçı terapi tedavisinde yüzlerce danışanında olduğu gibi; kendine güvenen, sağlıklı düşünebilen, özgüveni yüksek, sosyal faaliyetlerde aktif ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmasını sağlamaya devam etmektedir.

Online Terapi Nasıl Çalışır?

Çevrimiçi BDT-I’nin amacı, düşünceleriniz, davranışlarınız ve uyku alışkanlıklarınız arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Tedavi sırasında, CBT-I terapisti, uykunuzu olumsuz yönde etkileyebilecek düşünce, duygu ve davranışları belirlemenize ve bunlara değinmenize yardımcı olur.

Uykuyla ilgili korku ve/veya endişelerinizin gerçekçi olup olmadığını belirlemek için uykuyla ilgili tüm düşünce ve hisler kapsamlı bir şekilde incelenir. Değilse, terapistiniz uykuyu nasıl gördüğünüzü yeniden çerçevelemek ve uykuyla ilgili korkuları ortadan kaldırmak için sizinle birlikte çalışır.

Terapistinizin amacı, huzurlu bir uyku çekmenizi engelleyebilecek tüm yanlış anlamalara meydan okumaktır. Tedavinin tamamlanması genellikle 6 ila 8 seans sürer; bununla birlikte, terapinin uzunluğu büyük ölçüde sizin özel uyku sorun(lar)ınıza bağlıdır. Örneğin, tedavi planınız ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlı olarak 2 ila 3 seans kadar kısa veya 6 ay kadar uzun olabilir.

BDT-I (çevrimiçi ve yüz yüze), bilişsel, davranışsal, eğitimsel ve ev ödevi bileşenlerini içerdiğinden çok bileşenli bir tedavi olarak kabul edilir.

Çevrimiçi Psikolog seanslarının nihai hedefi, evinizin rahatlığında, kendi zamanınızda ve sorunsuz bir şekilde bilişsel-davranışçı terapi sağlamaktır. Amaç, düşünce süreçlerinizi değiştirmektir, böylece sizi uyanık tutan “şey” gücünü kaybederek gece boyunca huzur içinde uyumanıza izin verir.