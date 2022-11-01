Kadıköy’lü Yazar Adil İzci’nin “Yoklar Kitabı” Çıktı

Kadıköy’de yaşayan Şair-Yazar Adil İzci’nin, Oğlak Yayınları tarafından basıma hazırlanan “Yoklar Kitabı” okuruyla buluşuyor. Adil İzci’nin öykü ile sözlü tarih arasında gidip gelen ve 17 metinden oluşan kitap 136 sayfa. Kapak tasarımı ile iç sayfadaki görseller ise Gülseren Kayalı’ya ait. Form olarak öykü ama içerik olarak bir sözlü tarih çalışması. Tam da yazarının söylediği gibi, “… yitenlerin hayal âleminde olsun yeniden can bulmasına…” yol açan, açtığı yola ince anlatımıyla bizi de yoldaş eden, kendi yitip gitmişlerimize ışığını düşüren öyküler…

“Yoklar Kitabı”nın arka kapak yazısı özetle şöyle:

“Neden yazıyorsunuz?” diye sorarlar zaman zaman. Biraz da, “Yazmak neye yarar ki?” anlamında mı sorarlar bunu bilmem. Sanıyorum öyle… “Belleğin devinmesine, yitenlerin hayal âleminde olsun yeniden can bulmasına…” desem, yeter mi? Bence fazlasıyla yeter! Bu arada Oğlak Yayınları, “Güncel dünyanın önü alınamaz değişimlerinde bize edebiyatın sağladığı o güvenli noktanın keyfini sürerek okuyacağınızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yoklar Kitabı”nı, seçkin kitap mağazaları ve kitap satış sitelerinden temin etmek mümkün.