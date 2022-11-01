Yine bir Okan Buruk yazısı

Galatasaray 21 puanla şu an 4. sırada. Gündemde yine Okan Buruk var. Sezon başından beridir de kendisi konuşuluyor, bu durumu da anlamak mümkün değil.

Sezon mu bitti, rakipler şampiyon mu oldu, puan farkı mı var? Bunların hepsinin cevabı kocaman bir hayır. Peki durum madem böyle neden birileri “yangın” yapıyor? Ben söyleyeyim Okan Hoca’nın lobisi olmadığı için isteyen istediğini yazıyor, çiziyor.

Sıkıysa Fatih Terim için de yapsanıza bunu. Yazının başlığında da belirttiğim gibi, bu bir Okan Buruk yazısıdır. Sezonun daha başı ve hala birileri Okan Hoca’nın kuyusunu kazmaya çalışıyor. Yahu adamın ailesiyle eğlenmesini, takıma izin vermesine kadar karıştınız.

Tekrar ediyorum Fatih Terim için de yapabilir misiniz bunu? Okan Buruk’u ve Galatasaray’ı rahat bırakın. Daha önce de Galatasaray yönetimine buradan seslendim, tekrar ediyorum. Sağdan soldan hoca için yapılan eleştirilere aldanıp sakın ola ki hocayla ilgili kararlar almayın.

Galatasaray’ı yıpratmak isteyenler hoca üzerinden saldırıya geçti ve bunu herkes de görüyor. Siz, siz olan bu oyunlara gelmeyin ve Okan Hoca’nın arkasında durmaya devam edin.

Bırakın sezonun bitmesine 26 hafta varken, “Jesus seviciler” Fenerbahçe’yi şampiyon ilan etsin. Unuttukları şey, yıllar önce şampiyon olduklarını sanıp, sahada “Timsah yürüyüşü” yapmalarıydı. Hal böyleyken uçmanın, kaçmanın abartmanın manası yok.