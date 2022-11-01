Solgar ile Bağışıklığını Güçlendir!

Takviye edici gıda deyince akla ilk markalardan biri olan Solgar, 500’den fazla mineral, multivitamin takviyeleri içeren doğal ürünlerini sevenleriyle buluşturmaktadır. Solgar gıda takviyesi ürünleri organik tarımla üretilmektedir ve ürünlerin içeriğinde şeker, nişasta, tuz gibi malzemeler bulunmamaktadır. Vegan ve vejetaryenler içinde uygun ürünleri ile Solgar kullananlar tarafından sıklıkla tavsiye edilmektedir.

Takviye Edici Gıda Nedir?

Günümüzde değişen yaşam ve çalışma koşulları ile birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiklik göstermektedir. Özellikle bireyler, dengeli ve sağlıklı beslenemediği durumlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek, enerjik hissetmek gibi pek çok amaçla takviye edici gıdalara başvurmaktadır. Peki nedir bu takviye edici gıda birlikte göz atalım.

Normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla günlük alım dozu belirlenmiş ürünlere takviye edici gıda denir. Takviye edici gıdalar;

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi,

Vitamin eksikliğinin giderilmesi,

Saç dökülmesinin önlenmesi,

Tırnakların güçlenmesi,

Emziren annelerin süt artırımının desteklenmesi,

Spor yapan kişilerin daha zinde ve enerjik hissetmeleri,

Gibi daha birçok alanda güvenle tercih edilmektedir. Takviye edici gıdalarda doğru bilinen en büyük yanlış doğal beslenmenin yerine geçtiğidir. Hiçbir takviye edici gıda doğal beslenmenin yerine geçmez. Beslenmeyi mineral ve vitaminler ile desteklemeye yardımcı olur.

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