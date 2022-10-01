Kadıköy Spor Lisesi ilk öğrencileriyle Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına katıldı

Gençlerin spora olan ilgilerinden dolayı Spor Liselerine olan rağbet artınca Kadıköy’de de 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Dönemi başında açılan Kadıköy Spor Lisesi ilk öğrencileriyle ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadılar

29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümü, dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesinde 29 Ekim 2022 sabahı kutlamalara katılan Kadıköy Spor Lisesi’nin ilk öğrencileri bu coşkuyu paylaşan Okul Müdürü Turgay Nail Bezek öğrencileri tebrik etti.

Eğitim Öğretim dönemi başladıktan sonra özel yetenek sınavlarıyla ilk etapta az sayıda öğrenci alan Kadıköy Spor Lisesi gençlerin spora olan ilgilerini akademik boyutuyla lise seviyesinden başlayarak eğitim almalarını sağlayan bir eğitim kurumu olarak faaliyet göstermektedir. İlerleyen süreçte yine özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alarak öğrenci sayısının artırılacağı belirtildi.

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