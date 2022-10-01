E-Arşiv Fatura Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Elektronik fatura kesimini e-fatura kaydına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmek için kesilen faturaya e-arşiv fatura denir. E-Arşiv fatura sistemi hakkında bilinmesi gerekenlerden ilki, e-faturanın kesilemediği durumlarda kullanılıyor olmasıdır. Eğer gönderici ve alıcı, e-fatura sistemine kayıtlı ise e-fatura gönderimi zorunlu hale gelir. GİB portal e-arşiv ya da entegratörler aracılığı ile e-arşiv konusunda fatura süreçlerine başlayabilirsiniz.

E-Arşiv Fatura Ne Demek?

İnternetten gerçekleştirilen satış işlemlerinin kaydı tutulurken göndericiler hem e-arşiv hem de e-fatura kullanımını gerçekleştirebilirler. Ancak, kimi zamanlar müşteriler e-fatura sistemine kayıtlı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, e-fatura kesilemediği için e-arşiv faturanın kesilmesi kabul edilir.

E-Arşiv fatura uygulaması kullanımı, satıcının günlük 5000 Türk lirası ciro elde ettiği durumlarda, zorunlu hale gelir. Bu sistem, 2019 yılında yürürlüğe girmiştir ve kesilmeyen ya da yanlış kesilen faturaların cezai hükümlülüğü bulunur.

E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

E-Arşiv fatura kesebilmek için öncelikle e-arşiv portalı kullanımının uygun olması gereklidir. E-fatura üstünden kayıt yaptırmanız gereken durumlarda e-arşiv fatura portalı kullanımına gerek olmamaktadır. Fatura iptali ile yapılan yanlış geri alınabilmektedir.

Fatura keserken e-arşiv fatura GİB Portal ya da entegratör yardımı ile satışlarınızı yasal hale getirebilirsiniz. Soluto, GİB e-arşiv portal üstünden e-arşiv için gerekli şirket açma prosedürleri ile uğraşmadan e-arşiv fatura kesim işlemini sizin için üstlenir. Satılan her ürünün faturası otomatik olarak kesilir ve ürün stoklarına dair birçok özellik, Soluto ayrıcalığı ile kolaylıkla kontrol edilebilir hale gelir.

E-Arşiv Fatura ile E-Fatura Uygulaması Arasındaki Farklar

E-Arşiv fatura ve e-fatura arasındaki farklar, belirgindir. E-Fatura kaydı bulunmayan taraflar arasında e-arşiv fatura kesilmelidir. Her iki tarafın da e-fatura kaydı bulunmadığı sürece, e-arşiv fatura kesilebilmektedir. E-Arşiv faturanın kesilmesi zorunlu olduğu durumlarda, ceza almamak adına GİB üstünden başvuru sağlanmalıdır. Ancak onay sürecine dek faturaların kesiliyor olması gerekir ve bu sebeple entegratör kullanımına zorunlu ihtiyaç duyulur.

Hem kağıt nüsha hem de dijital olarak e-arşiv kaydını Soluto ile kolaylıkla tutabilirsiniz. E-Faturaya göre daha kullanışlı ve pratik olan e-arşiv özelliklerinden bazıları şunlardır:

Zaman damgası bulunur.

Kağıt nüsha ile desteklenir.

Kolay gereksinimleri vardır.

E-Fatura kesilirken kağıt nüsha oluşturulamaz ve zaman damgası da bulunmamaktadır. Günlük 5000 TL’lik alt limit, e-fatura söz konusu olduğunda değişebilir. Her iki fatura sisteminin uygulama ve yasal süreci farklı şekilde işler. Diğer yandan GİB üstünden, e-arşiv portal giriş ekranıyla entegrasyon sürecini başlatabilirsiniz.

GİB Portal ile E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

GİB e-arşiv portal ile e-arşiv fatura kesmek için her ürünün ayrı ayrı fatura kesim tebrizinin gönderimini sağlamanız gerekir. Ayrıca entegrasyon onayı da almanız, fatura kesim yetkisine sahip olmak için gereklidir. E-Arşiv fatura sorgulama işlemleri aracılığıyla GİB üstünden süreci yönetebilirsiniz. Tüm bu süreç maddi anlamda birçok götürüye sebep olur. GİB e-arşiv fatura portal alanında kayıt yaptırmanız ve onay sürecini beklemeniz gereklidir.

Soluto ile e-arşiv fatura işlemlerinin yükünden kurtulabilir, tüm sistemi otomatik hale getirerek pratik şekilde yürütebilirsiniz. Maddi kayıplar yaşamadan ve uzun bekleme süreçlerine maruz kalmadan kendi fatura kesim işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

E-Arşiv Kaç Gün Geriye Dönük Kesilebilir?

Yasal olarak satış işleminden itibaren 7 gün müddet tanınıyor olsa da e-arşiv fatura sisteminin günlük ve haftalık olarak topluca gerçekleştirilmesi, Solut ile mümkün hale gelir.

1 Ay Öncesine Fatura Kesilir mi?

7 günlük kesim limitinin ardından faturanızın kesim süreci mümkün olmaz. Dolayısı ile cezai yaptırım uygulanması kaçınılmaz olur. Soluto, zamanında ve otomatik olarak GİB üstünden fatura tebriz işlemlerini gerçekleştirir.

E-Arşiv Fatura Yanlış Kesilirse Ne Olur?

Hem gönderici hem de alıcının iptal vermesi gereken fatura iptal süreci, uzun ve uğraştırıcıdır. Soluto, sizin için yanlış kesilen faturaların önüne geçerek maddi kayıplardan kaçınmanızı mümkün kılar.

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