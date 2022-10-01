Zirai İlaç Nedir? Zirai İlaç Neden Önemli?

Zirai ilaç, bitki gelişimini olumsuz etkileyen haşere, bakteri ve istenmeyen otlara karşı kullanılır. Kimyasal çözeltilerin oluşturduğu ürün, farklı işlevlere sahiptir. Yok edici ilaçlar, uygulama alanını stabil hale getirir. Azaltıcılar, hedef unsurların sayısını düşürür. Uzaklaştırıcı ilaç ölümcül etki yaratmaz. Haşerelerin ortamdan uzaklaşmasını sağlar. Ziraat ilaçlar, ekonomik kaybı önler ve ürün sağlığını korur. Bitki hastalıklarının giderilmesinde başlıca seçenektir. Toprak verimini azaltan otlar, mahsulle beslenen böcekler, bakteri taşıyan fareler, zehirli yılan ve akrepler ilaç kullanımı gerektirir. Bilinçli kullanılan tarım ilaçları üretici emeğini korur. Tüketici sağlığını bozabilen riskler, bu sayede önlenir.

Zirai İlaç Kullanımı Nasıldır?

Tarım ilacı; tarla, bağ, bahçe, sera için üretilir. Markası, imal tarihi, seri numarası belli seçenekler idealdir.