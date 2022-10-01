Zirai İlaç Nedir? Zirai İlaç Neden Önemli?
Zirai ilaç, bitki gelişimini olumsuz etkileyen haşere, bakteri ve istenmeyen otlara karşı kullanılır. Kimyasal çözeltilerin oluşturduğu ürün, farklı işlevlere sahiptir. Yok edici ilaçlar, uygulama alanını stabil hale getirir. Azaltıcılar, hedef unsurların sayısını düşürür. Uzaklaştırıcı ilaç ölümcül etki yaratmaz. Haşerelerin ortamdan uzaklaşmasını sağlar. Ziraat ilaçlar, ekonomik kaybı önler ve ürün sağlığını korur. Bitki hastalıklarının giderilmesinde başlıca seçenektir. Toprak verimini azaltan otlar, mahsulle beslenen böcekler, bakteri taşıyan fareler, zehirli yılan ve akrepler ilaç kullanımı gerektirir. Bilinçli kullanılan tarım ilaçları üretici emeğini korur. Tüketici sağlığını bozabilen riskler, bu sayede önlenir.
Zirai İlaç Kullanımı Nasıldır?
Tarım ilacı; tarla, bağ, bahçe, sera için üretilir. Markası, imal tarihi, seri numarası belli seçenekler idealdir.
- İlaçlar sıvı veya toz formdadır. Zirai ilaç kullanımı talimatlara uygun gerçekleşir. Talimatlar çoğunlukla ürün etiketinde bulunur.
- Materyallerin birbirine ve suya karıştırılma düzeyi değişkendir. Toz ziraat ilacı kovada hazırlanır. Sıvı tarım ilacı, direkt olarak kullanılabilir.
- İş elbisesi, maske, plastik eldiven, çizme, gözlük temel ekipmanlardır.
- Verim almak, doğru püskürtme gerektirir. Uygulama dengeli olmalıdır çünkü yoğun püskürtme, damlaları küçültecektir. Küçük damla, hedefe çabuk işlerken az yer kaplar. Hafif püskürtme şekli ise damlaları büyütür.
- Tarım ilacı kullanırken hava rüzgarlı olmamalıdır. Esinti, püskürtme isabetini azaltır.
- Yağışlı havada ilaçlama yapmak, materyali toprağa karıştırır.
- Öğle vakitlerinde hava nispeten sıcaktır. İlacın kimyasal dokusunu korumak için sabah erkenden veya akşam uygulama yapılır.
- İhtiyacınıza uygun zirai ilaç çeşitleri mahsul kalitesini artırır.
📆 26 Ekim 2022 Çarşamba 08:12 · 💬 0 yorum · ⎙ Yazdır
Bir cevap yazın