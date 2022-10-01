Eski Gazete Manşetleri Sındırgı’da Hediyelik Eşya Oluyor

İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız ve Dernek Üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi davetlisi olarak gittikleri Balıkesir bölgesinde yaptıkları ziyaretler kapsamında Sındırgı bölgesinde incelemeler yaptılar.

Kendine has doğal güzelliklerinin yanı sıra bayanların kullanılmış gazete kâğıtlarından sanat eseri hediyelik eşyalar üretip sattıkları belirtildi. Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezinde hiçbir atık ürün heba olmuyor.

Özellikle gazete dokuma atölyesi ile açılan kurslarda kendilerini geliştiren hanımlar, atık gazete kağıtlarından yaptıkları ürünleri günlük kullanıma kazandırıyor.

Sıfır atık projesi kapsamında uygulamayı sürdüren kadınlar hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Gazete dokuma tekniği kullanılarak sepet, kapı süsü, avize gibi çeşitli ürünler oluşturuluyor. Aynı zamanda bu ürünler özellikle Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da hediyelik sepeti olarak kullanılıyor olması dikkat çekti.



Atölye çalışmalarına yoğun ilgi gösteren kadınlar siparişlere yetişemediklerini, çoğunlukla ellerindeki gazetelerin de yetersiz kaldığını belirterek, sıfır atık projesine her anlamda olumlu destek verdiklerine dikkat çekildi.

Kursa olan ilgiden memnuniyetini dile getiren kurs hocası Zehra Meydan, “Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi gazete dokuma atölyesindeyim. Sıfırı atık projesinde gazeteleri, dergileri, a4 kağıtları, yani kullanılmayacak hale gelen bütün ürünleri farklı şekillerde farklı modellerde hayata sunuyoruz. İnsanların kullanabileceği şekilde sunuyoruz insanlara. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın da kendilerine destek olduğu ve Belediyemizin bizlerden talebi üzerine doğal şehrin doğal bir simgesi olması adına sepetlerimizi hediye olarak kullanıyorlar.

Artık plastikten ziyade doğal ürünlere yöneldik. Kaliteli ve düzgün ürünler çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi doğal gazete kağıtlarını sepet olarak, tepsi olarak, aksesuar olarak, kirli sepeti, fincanlar, ekmeklikler, kalemlikler, çanta her türlü alanda kullanılabilir hale getirdik” şeklinde konuştu.

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