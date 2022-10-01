Şeffaf Plak Tedavisi

Şeffaf Plak Tedavisi (Telsiz Ortodonti) Nedir?

Son günlerde şeffaf plak tedavisi ve telsiz ortodonti hakkında en güncel bilgiler merak edilmektedir. Ayrıca; Şeffaf plak tedavisi ve diş teli tedavisi hakkında en yeni ve en güncel bilgileri takip etmek için sayfalarımızı belirli aralıklarla ziyaret ediniz, içeriklerimiz sürekli güncellenmektedir.

Erişkin bireylerin ortodontik tedavisinde sabit diş tellerinin kullanılması, eskiden beri bazı kişiler için sorun olmaktaydı. Bu diş tellerinin görünmesi, kimilerinin ortodontik tedaviden uzak kalmasına yol açmaktadır.

Ortodontik tedaviler genelde diş teli ile birlikte anılsa da telsiz ortodontiye talep, son yıllarda bilgisayar teknolojisinin ve 3 boyutlu tasarımın gelişmesi, dişleri düzelten şeffaf plakların üretilmesinin yolunu açtı. Bu şekilde şeffaf plak tedavisi ya da diğer adıyla telsiz ortodonti uygulamaları başladı.

Dünyada şeffaf plak tedavi şeklini ilk ortaya atan, invisalign isimli kuruluştur. Ülkemizde de Orthero markasıyla üretilen şeffaf plaklar vardır. Bu plakların temel prensibi, dişlere uygulanacak hareketlerin küçük basamaklara bölünmesi, her basamağın 3 boyutlu yazıcı ile diş modeli olarak basılması ve bu modeller üzerine özel sertlik ve kalınlıkta şeffaf plaklar basılmasıdır. Üretilen şeffaf diş plaklarının hassasiyeti 20 mikron kadardır, yani çok hassas diş hareketleri yapabilir.

Şeffaf plak tedavisi uygulanırken bu plaklar kullanıldığı zaman dişleri istenen yere doğru hareket ettirirler. Her bir plağın kullanım ömrü 1- 2 hafta arasındadır. İstenen harekete göre 10-80 kadar plak yapılabilir. Şeffaf Plaklar günde 20 saatin üzerinde kullanılmalıdır.

Şeffaf plakların diş teline göre avantajı, yemek, toplantı, iş görüşmesi vb. durumlarda kullanıcı tarafından çıkartılabilmesi, diş temizliğinin daha kolay yapılabilmesi ve hemen hemen hiç görünmemesidir. Şeffaf plak tedavisinin, sabit diş tellerine göre bazı dezavantajları da vardır. Bunların en önemlisi, diş teline göre daha yavaş çalışması ve çok küçük diş hareketlerinde yeterince hassas olmamasıdır. Şeffaf plaklarla yapılan ortodontik tedavinin ardından, dişlerde tekrar bozulmanın engellenmesi için koruyucu ortodonti fazına geçilir. Bu sırada dişlerin iç taraflarına koruyucu sabit ortodontik retainerlar takılır ve şeffaf plaklara benzeyen ama koruyucu amaçla yapılan hareketli koyucular üretilir. Şeffaf plak tedavisi uygulanırken bu koruyucular ortodonti uzmanının talimatlarına göre kullanılır.

Gelişen teknolojiyle günden güne bu dezavantajlar da azalmakta ve gelecekte şeffaf plak tedavisi (telsiz ortodonti), ortodontik tedavide ilk seçenek olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Ortodontik tedaviler (Diş telleri ve şeffaf plak tedavisi) Ataşehir’de bulunan diş kliniğimizde, Ortodonti uzmanı Dr. Burak Aksu tarafından bir ekip çalışmasıyla uygulanmaktadır. Şeffaf plak tedavisi ya da diş teli tedavisiyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Ataşehir kliniğimize başvurabilirsiniz. Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.