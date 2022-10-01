Galatasaray tek siz hepiniz!

Geçtiğimiz hafta, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, hakemlerle ilgili açıklamalar yapmış, tüm kulüpler için adalet istemişti.

Erden Timur’un “adalet arayışına” MHK’nin cevabı ise Ali Palabıyık oldu. Pazar akşamı oynanan Galatasaray Alanyaspor maçını “sözde hakem” Ali Palabıyık katletti. Olmayan kırmızı kartı verdi, olmayan ofsaytı verdi.

Hadi diyelim Palabıyık pozisyonları kaçırdı peki VAR hakemi ne iş yapar neden müdahale etmez? Halbuki maç müthiş bir koreografi gösterisiyle başlamıştı.

Ne yazık ki öyle de devam etmedi. Ne desem, ne yazsam bir şey değişmeyecek ama yazmaya da devam edeceğim. Zaten elimizden de bir şey gelmiyor.

Buradan Galatasaray’ı yönetenlere sesleniyorum. Zaman kaybetmeden FİFA’ya gidin ve bu hakem hatalarını bir de onlara anlatın. Hatta Ali Palabıyık’ın göğsündeki FİFA kokartını da sökmelerini talep edin. Gerekirse daha da ileri gidip takımı ligden çekin.

Sinirimden yanlış bir şey söylememek için yazıyı fazla uzatmıyorum. Öyle ya da böyle Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olacak. Kısacası Galatasaray tek siz hepiniz…