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Ünlü Modacılar Boğazda Show Yaptı


Geçtiğimiz haftalarda Moda dünyasının ünlü Türk moda tasarımcılarının 2022 Sonbahar/Kış koleksiyonlarından özel parçalar, Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın organize ettiği ve Samsung’un ana sponsorluğunda düzenlenen Hello! Couture Show”da tanıtıldı 

Etkinliğin ana sponsoru olan Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip4 ve Fold4 ayrıca, katılımcılar tarafından deneyimlenme fırsatı buldu 

Ünlü tasarımcılar Zeynep Erdoğan, Emre Erdemoğlu, Dilek Hanif, Arzu Kaprol, Özlem Süer ve Sibel & Ferruh Karakaşlı’ nın en yeni koleksiyonlarını bu özel gecede görücüye çıkardılar 

Elli beş mankenin yer aldığı defilenin finalinde ise Arzu Kaprol imzalı gelinlik gecenin en dikkat çeken parçası oldu. İki farklı şekilde kuyruklu ve mini etekli elbise olarak kullanılabilen gelinlik çok büyük ilgi gördü

İstanbul’un seçkin mekanlarında biri olan Oligark Kuruçeşme’de gerçekleştirilen etkinlikte 

Fırtına gibi gibi geçen bu özel gecenin 

Sunuculuğu Özge Ulusoy’a,Sanat yönetmenliği Ferhat Aral’a 

Saç ve saç tasarımları  Eray Yurga’ya emanet edildi 

Defileyi izlemek için davete katılan moda, sanat ve cemiyet hayatının güzel hanımları da kıyafetleri ile geceye renk kattılar

Defile sonrası DJ Kabininde bulunan Mert Hakan günün ilk Işık’larına kadar birbirinden güzel şarkılarla eğlence doruklara ulaştı 

Yani kısaca bu muhteşem gecede herşey kusursuz ve herşey olması gerektiği gibi muhteşem oldu 

📆 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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