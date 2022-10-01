7 Adımda Seyahatinizi Planlayın

Yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerinizi büyük bir titizlikle planlamanız durumunda olumsuzluk yaşama ihtimalinizi de minimuma indirgeyebilirsiniz. Seyahat planlaması ne kadar detaylı yapılırsa, olası sıkıntılarla karşılaşma ihtimali de o kadar düşük olur. Peki, iyi bir seyahat planlaması nasıl yapılır? Hangi adımları izlemeli, nelere dikkat etmeli? İşte yanıtlar!

Gideceğiniz Yeri Belirleyin

Önceliğiniz, mutlaka gideceğiniz yeri belirlemek olmalıdır. Eğer birden fazla yeri gezmek istiyorsanız gezinize nereden başlayacağınızı da çok iyi belirlemelisiniz. Bir yol haritası çıkarmanız durumunda yolculuğunuzun geri kalan planlamasını da daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda net olmanız ve gideceğiniz lokasyonları net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. ‘Belki burası da olabilir, buraya gitmeyebilirim’ gibi kararsızlıklar, planlamanızı olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla gidilecek yerler konusunda net ve kararlı olmanız şart.

Seyahat Süresini Belirleyin

Sıradaki aşamada ise seyahatinizin ne kadar süreceğini belirlemeniz gerekiyor. Bu aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü nerede ne kadar zaman geçireceğinizi belirlemeniz zaman alabilir. Bunu kolaylaştırmanın yolu ise gezilecek yerler listesi çıkarmanızdır. A lokasyonuna vardığınızda kaç yeri gezmek istiyorsunuz ve bu yerlerde ne kadar zaman geçirmeyi planlıyorsunuz gibi soruların yanıtlarını belirleyin.

Elbette arada çay, kahve molası, yemek için ayrılan zamanları da dikkate almalısınız. Bu durumda her bir gezi noktasına ne kadar zaman ayırdığınız netleşir ve beraberinde toplam seyahat süresini belirlemeniz de kolaylaşır. Bu arada seyahat sürenizi belirlerken esnek olmanız gerektiğini de unutmayın. Olası durumlar, beklenmedik sürprizler gibi hususları da göz önünde bulundurarak en azından 2-3 saatlik zamanı da seyahat sürenize eklemenizi öneririz.

Bütçenizi Belirleyin

Seyahat için ne kadar bütçe ayırdığınızı da önceden belirlemeniz gerektiğinin altını çizelim. Çoğu zaman daha salaş bir seyahat stili benimseniyor ve ‘‘Bütçem tükendiğinde dönerim’’ kararı alınıyor. Ancak bu tip bir durumda dönüş biletiniz daha geç bir zamanda olabilir ve konaklamaya dahi bütçeniz yetmeyebilir. Dolayısıyla keyifli ve sorunsuz bir seyahat süreci için planlı hareket etmek ve bu planlama kapsamında bütçeyi belirlemek faydalı olacaktır. Ayrıca yeme, içme, konaklama, bilet gibi en önemli hususlar için de bütçe belirlemeyi unutmayın!

Ücretsiz ATM Kartı Çıkarın

Eğer yurt dışına seyahat edecekseniz, hangi ülkede olursanız olun ücret ödemeden banka hesabınızdan para çekmenizi sağlayacak bir No-Fee ATM kartı çıkarmalısınız. Bu sayede bankadan para çekme noktasında ekstra olarak yüksek meblağlara varan bir ödeme yapmak durumunda kalmazsınız. Ülkemizde çok sayıda bankanın böyle bir hizmeti bulunuyor. Kısa zamanda uluslararası geçerliliği olan bir ATM kartının çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

Aklınız Geride Kalan Hayatınızda Olmasın

Tamamen seyahatinize odaklanıyor olmanız, geride kalan hayatınızı ve sorumluluklarınızı gözden kaçırmanıza sebep olabilir. Bu durumu kimse istemez. Bunu önlemek için de geride kalan hayatınızın da kontrol altında olmasını sağlamalısınız. Bu sayede aklınız evde, işte kalmaz ve seyahatinize de daha rahat bir şekilde odaklanabilirsiniz. Siz yokken evcil dostunuza/dostlarınıza kim bakacak, işle ilgili etkinlikler dönüş tarihinize göre ayarlandı mı, ödenmesi gereken faturalar var mı gibi soruların yanıtlarını belirleyin. Kısacası aklınız geride kalmayacak şekilde bir planlama yapın.

Bagajınızı Hazırlayın

Sırada büyük bir keyifle bagajınızı hazırlamanız var. Fiziki anlamda bagajınızı hazırlamıyor olsanız bile yanınıza hangi eşyaları alacağınıza karar vermelisiniz. Hatta bir liste oluşturmanızda fayda var. Yanınıza çok sayıda eşya almak ise yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olur. Özellikle çok sayıda farklı yeri gezmek isteyenler için bu durum daha fazla önem kazanıyor. Yanınıza minimum oranda eşya almanız durumunda ağır bagajları taşımak için kendinizi yormanız da gerekmeyecek. Gideceğiniz yerdeki hava durumuna da bakmayı unutmayın ve mevsime uygun kıyafetleri yanınıza alın.

Uçak Biletinizi Alın

Ayırdığınız bütçeyi verimli bir şekilde kullanmak için uçak biletinizi de uygun fiyatla almaya odaklanmalısınız. Elbette en uygun Pegasus uçak biletleri arasından size uygun bir seferi seçerek biletinizi satın alabilirsiniz. Uygun fiyatla uçmayı sağlayan hava yolu firmalarının başında Pegasus geliyor. Güvenilir olması da cabası… Pegasus’un ücretsiz bilet iptali ve tam iade hakkı gibi çeşitli ayrıcalıklar sunduğunu da bilmeyenler için aktaralım. Son olarak, web sitesini ziyaret ettiğinizde sadece bilet fiyatlarına bakmak yerine, sunulan diğer hizmetleri ve özellikle de kampanyaları gözden geçirmenizde fayda var!