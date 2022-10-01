İstanbul’da İETT otobüsü şarampole uçtu

İstanbul Başakşehir’de park halindeki İETT otobüsü yokuş aşağı kayarak şarampole uçtu. Araç kullanılmaz hale gelirken, yol üzerinde ve araç içinde kimse olmaması faciayı önledi.

Başakşehir’de İETT otobüsü şarampole uçtu – Tıkla İzle

Kaza, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe 2252 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sokakta bulunan çok sayıda trafik işareti ve sokak lambasını da devirerek yaklaşık 500 metre sürüklenen İETT aracı, yol sonundaki şarampole uçtu. Kaza sırasında otobüsün içinde ve yol üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.