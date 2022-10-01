Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Günümüzde profesyonel olarak iki farklı diş beyazlatma yöntemi kullanılır ve her ikisi de etkili sonuçlar verir. Diş beyazlatma İstanbul ve diğer metropollerimizde hem erkekler hem kadınlar arasında son derece popüler olan bir estetik diş hekimliği prosedürüdür. Diş beyazlatma yöntemlerinden biri olan ev tipi diş beyazlatma diş hekiminin kontrolünde ancak hasta tarafından ev ortamında uygulanır. İkinci yöntem olan ofis tipi diş beyazlatma ise diş hekimi tarafından klinik ortamında uygulanır. Hem ev hem ofis tipi beyazlatma etkili sonuçlar alınmasını sağlamakla birlikte hasta özelinde hangi uygulamanın tercih edileceği dişlerin mevcut durumuna, ihtiyaçlara ve beklentilere göre diş hekimi tarafından belirlenir. Her iki yöntemin uygulanış şekli farklı olduğu gibi diş beyazlatma fiyatları da belirli kriterlere göre farklılık göstermektedir. Diş beyazlatma tedavisi hakkında bilgi almak ve daha beyaz dişlere kavuşmak için Dr. Sait Gezer ile iletişime geçebilirsiniz.

Ofis Tipi Diş Beyazlatma Nedir?

Ofis tepe diş beyazlatma yani office bleaching diş ekimi telefondan klinik ortamında gerçekleştirilen diş beyazlatma prosedürüdür. Ofis tipi diş beyazlatma uygulamasında ilk adım hastanın dişlerinin diş hekimi tarafından uygulama için hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda diş taşları ve diş yüzeyi profesyonel şekilde temizlenir. Diş yüzeyi cilalanır ve ilk fotoğraflama yapılır. Uygulamadan sonra elde edilmek istenilen diş tonu hastanın doğal diş rengi dikkate alınarak belirlenir

Beyazlatma amacıyla kullanılacak olan diş beyazlatma ajanlarının herhangi bir zarar vermesini önlemek için diş etine koruyucu bariyer uygulaması yapılır. Uygulama sırasında hastaya gözlük takılır ve diş beyazlatma ajanının aktive edilmesi için kullanılacak ışınlardan zarar görmesi önlenir. Diş beyazlatma jeli hastanın dişlerine sürülür daha sonra ultraviyole ışık kullanılarak aktive edilir. Diş beyazlatma tedavisinde seanslar ortalama 20 ila 30 dakika içerisinde tamamlanır. Daha sonra elde edilen beyazlık kontrol edilir. Hedeflenen beyazla ulaşıldığı takdirde seans sona erdirilir. Eğer gerekli görülürse seans tekrar yapılır.

Ev Tipi Diş Beyazlatma Nedir?

Ev tipi diş beyazlatma uygulaması kişi özelinde diş hekimi tarafından planlıdır. Diş hekimi kişinin ağız ve diş ölçülerini alır. Özel ölçümler ve analizler sonucu kişiye özel şeffaf diş plakları hazırlanır. Ayrıca diş beyazlatma amacıyla kullanılacak diş beyazlatma jeli de diş hekimi tarafından hastaya verilir ve kullanması gereken miktar hakkında bilgilendirme yapılır.

Tipi diş beyazlatma tedavisi süresince hasta kişiye özel şeffaf diş plaklarının içerisine diş hekiminin vermiş olduğu diş beyazlatma solüsyonunu sıkar ve daha sonra şeffaf plakları dişlerine takar. Tedavinin günde kaç saat süreyle ve toplam kaç gün süreceği hasta özelinde belirlenir. Ortalama bir ila iki hafta içinde istenilen diş beyazlığına ulaşılması söz konusu olabilir.

Diş Beyazlatma Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diş beyazlatma tedavisinden sonraki ilk 24 saat içerisinde dişlerde geçici bir hassasiyet hissedilebilir. Doğal olarak kabul edilen bu durum kısa bir süre içerisinde kendiliğinden geçecektir. Diş beyazlatma tedavisinden sonraki ilk hafta dişler renklenmeye daha açık bir yapıdadırlar. Bu nedenle belirtilen süre boyunca dişlerde renklenme etkisi yaratacak yiyecek ve içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Aynı şekilde diş beyazlatma işleminden elde edilen sonuçları olumsuz etkilemesi riski nedeniyle asitli gıdalar ile sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımına ara verilmelidir. Ayrıca diş hekimlerinin verdiği tavsiyelere eksiksiz bir şekilde uyulmalı, rutin ağız ve diş bakımı aksatılmamalıdır.

Diş beyazlatma tedavisi; geniş pulpalı dişlere, porselen kron uygulaması olan dişlere, aşınma ve hassasiyet bulunan dişlere, yapısal bozukluklar olan dişlere, hamilelik ya da emzirme dönemindeki hastalar ile kötü ağız sağlığına sahip hastalara uygulanmaz. Ayrıca kırık ya da çürük dişi olan kişilere de diş beyazlatma yapılmaz.

Hangi Tip Diş Beyazlatma Yaptırmalıyım?

Diş beyazlatma tedavisi uygulanacak hastanın dişleri beyaza yakınsa ve sadece birkaç tonluk bir açılma elde edilmesi planlanıyorsa yalnızca ev ya da ofis tipi diş beyazlatmayla etkili sonuçlar alınabilir. Çay, sigara, kahve veya farklı etkenlere bağlı olarak çok koyulaşmış dişlerin beyazlatılmasının istenildiği durumda kombine diş beyazlatma uygulanmalıdır. Temelde tek bir diş beyazlatma yöntemi için en iyi demek çokta doğru bir yaklaşım değildir. Dikkat edilmesi gereken her hasta özelinde en iyi sonuçların alınmasını sağlayacak yöntemin belirlenmesi, doğru tekniklerle ve deneyimli diş hekimleri tarafından uygulanmasıdır.

Hastaya ev tipi diş beyazlatma yöntemi uygulanacağı durumlarda öncelikle hastanın ağız ve diş ölçüleri alınır. Bu ölçülere göre kişiye özel diş beyazlatma plakları üretilir. Hasta diş hekiminin verdiği diş beyazlatma jeli ve diş beyazlatma plaklarının içerisine sıkar ve her gün belirtilen süre boyunca dişlerine takar. Ev tipi diş beyazlatma yönteminde kullanılan diş beyazlatma jellerinin içerisinde ortalama %10 ila 15 oranında karbamid peroksit bulunur. Diş beyazlatma tedavisinin ne kadar süreceği hasta özelinde belirlenmekle birlikte ortalama 10 ila 15 gün süreyle günde en az 4 ila 6 saat takılması gerekir. Ev tipi diş beyazlatma yönteminde hasta daha kısa süre içerisinde daha etkili sonuçlar alma düşüncesiyle gerekenden fazla miktarda diş beyazlatma jeli kullanmama konusunda dikkatli olmalıdır. Ayrıca blog bölümünde paylaşılan, zirkonyum kaplama nasıl yapılır içeriklerimiz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.