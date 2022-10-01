Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı.

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Galeri