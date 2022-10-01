Başıboş Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı

İstanbul’da Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

İstanbul Bakırköy’de sokak köpeklerinden kaçan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun köpeklerden kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy’de Ataköy’de arkadaşları ile birlikte yol kenarında yürüyen çocuklara köpekler havlamaya başladı.

Başıboş köpek terörü bir can daha aldı

Köpeklerden kaçan çocuklardan Zana Rojhad Canyeva’ya (10) yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Canyeva hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.B gözaltına alınarak emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.