Kanal Tedavisi

Her yıl milyonlarca kez uygulanan kanal tedavisi dişinizi çekilmekten kurtarabilir. Yüksek başarı oranı ile, kanal tedavisi, diş çürümesi veya travma gibi nedenlerle ciddi şekilde zarar görmüş bir dişi korumanın ve ağızda tutmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak kabul edilir.

Dişlerimiz, sadece sert yüzeyler ve köklerden oluşmazlar. Her birinin içinde bağ dokusu, sinir lifleri ve kan damarlarını içeren merkezi bir oda bulunur. Dental pulpa olarak bilinen bu dokular, dişimizin sürmeden önce büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Dişler ağız içinde sürmelerini tamamladıktan sonra, dental pulpa, dişleri canlı tutar ve bizi problemler ile ilgili olarak uyarır. Isırma, sıcak veya soğuk gibi çeşitli uyaranlara duyarlı olmak, diş çürüğü, travma ya da bir enfeksiyonun ortaya çıkardığı ağrı, dişimizin içindeki sinirlerden gelen bir uyarıdır. Yaşadığımız ağrının derecesi, hasarın boyutuna ve sinir tutulumuna bağlıdır.

Eğer bir kanal tedavisi uzmanı ya da bir diş hekimi size, dişinizin kanal tedavisine ihtiyacı olduğunu bildirirse, bunun nedeni diş pulpasının geri dönülemez şekilde hasar görmüş olması veya ölmesidir. Yeterince sağlam diş yapısı ya da kök kalmışsa ve hasarlı dişin çevresinde sağlıklı kemik desteği varsa dişin çekilmesine gerek yoktur. Gelişmesini tamamlamış bir diş, diş pulpasının işlevsel kalmasına ihtiyaç duymaz. Endodontistinize kanal tedavisi yaptırarak doğal dişinizi koruyabilirsiniz.

Kanal tedavisi önerildiğinde tedaviye gecikmeden başlamanız önemlidir. İşlemleri geciktirmek, daha yaygın semptomların gelişme riskini artırır. Tedavi edilmediği takdirde, çürük ilerleyebilir, diş enfeksiyonu gelişebilir ve abseler oluşabilir. Bunun neticesinde, çene kemiğinizde kayba yol açabilir, kanal tedavisi ile kolayca tedavi edilebilecek ve ağızda korunabilecek bir diş çekilmek zorunda kalınabilir ve genel sağlığınız için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Günümüzde modern dental ekipmanlar, ilerlemiş teknikler, güvenli ve etkili anestezilerin kullanılmasıyla kanal tedavisi, herhangi bir ağrı duymadan son derece konforlu bir işlem olarak gerçekleştirilebilmektedir. Aslında endodonti (kanal tedavisi) yaygın inanışın aksine ağrıya sebep olan değil ağrıyı ortadan kaldıran bir işlemdir. Bazen kanal tedavisi tek seansta tamamlanabilirken, bazen de dişteki enfeksiyonun durumuna bağlı olarak 2. veya 3. seanslar gerekebilmektedir.

Rutin bir kanal tedavisi sırasında endodontistiniz hastalıklı diş pulpasını çıkaracak, dişinizin iç kısmını temizleyecek, kurulayacak ve ardından hazırlanan tüm kanalları biyouyumlu bir dolgu malzemesi ile dolduracaktır. Bu işlem genellikle lokal anestezi altında yapılacaktır. Sıklıkla, daha fazla koruma için dişin üzerine onley, overlay, kron, yada endokron gibi restorasyonlar yerleştirilir.

Kanal Tedavisinin Fiyatı Nedir?

Maliyet, tedavi edilecek dişe ve bu dişin durumuna bağlı olarak değişse de, kanal tedavisi ile bir dişi kurtarmak doğru olacaktır. Dişin kaybı ile ortaya çıkacak olan implant yada köprü gibi tedaviler hem daha yüksek ücretlere hem de daha büyük zahmetlere mal olacaktır. İyi bir tedavi ve uygun restorasyon ile kanal tedavisi görmüş dişler ömür boyu dayanabilir.

Lütfen, herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, bize sormaktan çekinmeyin. Korku ya da kaygının sizi tedavi görmekten alıkoymasına izin vermeyin.

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