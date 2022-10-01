Futbolu bırak Caner Erkin

Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şey sakatlık yaşamasıdır. Sakatlık sonrası da toparlanma süreci ne kadar çabuk olursa oyuncu için o kadar iyidir.

Şu an Karagümrük’ün futbolcusu olan Caner Erkin’in başına gelenler sakatlıktan daha beter. Başına gelenler derken Caner, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’de forma giydi. Buna rağmen ne zaman Fenerbahçe’ye karşı oynasa hakkındaki şaibeler eksik olmadı.

Geçen sezon yine Karagümrük forması giyerken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü. Yine pazar günü Fenerbahçe deplasmanında, ofsaytı bozduğu, Fenerbahçe’nin golüne sevindiği, penaltıya sebebiyet verdiği şaibeleriyle gündemde. Anlaşılan o ki Caner Erkin, ne zaman Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkarsa bu söylemler, şaibeler peşini bırakmayacak.

Bu durumdan da kuşkusuz en çok rahatsız olan Caner’in kendisidir ve inanıyorum ki futbolcunun böyle şeylerle işi olmaz. Ve buna oynadığı kulüpler zaten müsaade etmez. Şöyle bir gerçek var, Caner bu saatten sonra ne kadar açıklama yaparsa yapsın, üzerindeki bu şaibeler üzülerek söylüyorum ki kalkmayacak.

Caner Erkin için en hayırlısı bana düşmez ama futbola veda edip, gözlerden uzakta biraz kafasını dinlemesi.