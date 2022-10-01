Kadıköy’de patlamada bir kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy’de bir binada yaşanan patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetti. Günün ilk ışıklarıyla harabeye dönen binanın son hali havadan görüntülendi.

Kadıköy’de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 3. katından patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişi yaralanırken 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.