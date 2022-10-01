Otomatik Kepenk Tamiri

Otomatik kepenk sistemleri günümüzde oldukça fazla kullanılmaya ve tercih edilmeye başlanmıştır.

Bundan dolayı, imalatçı ve servis ekipleri gün geçtikçe çoğalmakta ve artmaktadır. Otomatik kepenk tamiri hizmetine ihtiyaç duyulması halinde kepenkçilerle iletişime geçilmesi gerekmekte ve servis talep edilmelidir.

Kepenk arızaları çok farklı nedenlerden dolayı oluşur, net bir arıza sebebi için ancak eğitimli bir ekip tarafından tespit konulmalıdır.

Kepenk Servisi

Kepenk sistemlerinin arızaları birbirinden çok farklı şekillerde oluşabilir. Kepenklerinizin rutin bakımları yapılmalı ve arızalı olduğunu düşünüğünüz kepenkleri kesinlikle kullanmamalı ve hemen eğitimli kepenk servisi ekibi ile iletişime geçmelisiniz.

Bakımları düzenli olarak yapılan otomatik kepenk sistemlerinin kullanım ömrü uzamakta ve kepenk servisi hizmetine ihtiyaç kalmadan kullanılmaktadır.

Ansızın oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için size en yakın kepenk servis ekibine ulaşabilir ve bakım anlaşmaları yaparak kepenklerinizi sağlıklı şekilde kullanbilirsiniz.

Otomatik Kepenk

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte eski tip kepenklerin yerini otomatik kepenk sistemleri almıştır.

Kepenk sistemlerinin içerisine kurulan ve insan gücü olmadan kendi kendine hareket edebilen kepenkler eski tip kepenklerin yerine çok daha fazla kullanışlı ve güvenlidir.

Eğer dükkan, otopark veya apartman girişi gibi alanlara otomatik kepenk yaptırmak istiyorsanız istanbul kepenk tamiri ile iletişime geçebilir ve hızlıca bilgi alabilirsiniz.

Ekipler sizinle iletişime geçtikten sonra keşif ve değerlendirme yapıyor ve çok kısa süre içerisinde otomatik kepenk sistemini sizlere sağlıyor.

Otomatik kepenk elektrik kesilince nasıl açılır?

Birçok farklı bölgede elektrik kesintileri nedeniyle otomatik kepenkler çalışmamaktadır. Bu tip durumlarda otomatik kepenkler elektrik olmadan nasıl açılır?

Bu tip durumlarda birkaç seçenek dışında yapabilecekleriniz sınırlıdır;

Öncellikle, otomatik kepenkleri ihtiyaç halinde kapamanızı sağlayan manuel özelliğinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. (Genellikle kepenk sisteminin davlumbazının altında motorun üzerinde veya ufak bir kutu içerisinden müdahale imkânı olmaktadır) Davlumbazın içerisinde bulduğunuz veya bulacağınız manuel zincir veya manuel kol ile otomatik kepenk sisteminin aç-kapa yapabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken daha önce tecrübeli birinden yardım almak işinize yarayacaktır.

Firmamız İstanbul’un her noktasına 7/24 kepenk tamiri ve buna benzer birçok hizmeti müşterilerine ulaştırmaktadır.

Otomatik kepenklerin göründüğünden daha kolay şekilde arıza yapabileceğini belirtmek isteriz. Bu tip durumlarda, tecrübesi olan birisinden veya yetkili servisten destek almanızı öneriyoruz.

Bu tip bir problem yaşıyorsanız, firmamıza canlı destek veya iletişim numaralarından ulaşabilir ve 7/24 Kepenk Tamiri hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.

Otomatik kepenk kumandasız nasıl açılır?

Otomatik kepenk sistemlerinin en önemli parçalarından birtanesi kumandalarıdır. Bunlar dükkanınızın anahtarı olduğu için kaybolduğunda, bozulduğunda veya çalındığında kepenklerin nasıl açılacağını bilmek önemlidir.

Bu tip bir durumla karşı karşıya kaldıysanız, sırasıyla şunları deneyebilirsiniz;

Kullanmakta olduğunuz kumandaların pillerini değiştirebilirsiniz,

Manuel açma kutusundan, kepenkleri açmayı deneyebilirsiniz,

Kepenklerin dış davlumbaz kutusunu açarak, motor manuel çubuğu veya zinciri kısmına ulaşabilir ve kepenklerinizi açabilirsiniz.

Kepenklerin özellikleri, kullanılan malzemeler ve motor yapısına göre değişmektedir. Bundan dolayı, kullanmakta olduğunuz otomatik kepenk sistemlerinde manuel kutusu ve manuel açma özelliklerini mevcut olmayabilir!

Eğer böyle bir probleme sahipseniz, yapabilecekleriniz sınırlıdır.

Kumanda pilini deneyip herhangi bir sonuç alamadıysanız, yetkili servis çağırmanızı öneririz.

Axxa Otomatik Kepenk ve Otomatik Kapı Sistemleri, uzun yıllardan bu yana sektörün içinde kalite standartlarından uzaklaşmadan ve iş ahlakı bilincinde hareket etmekte olan bir firmadır.

Firmamız,müşterilerine kepenk tamiri hizmetini İstanbul’un her bölgesine uzman ve yetkili ekipleriyle birlikte 7/24 teknik destek sağlamaktadır.

Otomatik kepenk açılmıyor ne yapmalıyım?

Otomatik kepenkler birçok farklı nedenden dolayı arıza verebilmektedir. Bu arızalardan dolayı otomatik kepenkler kapanmıyor veya açılmıyor olabilir.

Bu tip bir problemin nedenlerini sıralayacak olursak;

Kepenk motorunun arızalanması,

Elektrikli sistemlerde arıza,

Paletlerin sıkışması veya bozulması olarak sıralanabilir.

Böyle bir durumla karışı karşıya kalırsanız, ilk olarak sigortalarınızı kontrol etmenizi öneriyoruz.

Eğer sigortalarda herhangi bir problem söz konusu değilse, İstanbul Kepenk Tamiri servis hizmetini çağırmanız ve profesyonel ustalar eşliğinde çözüm aramanız gerekmektedir.

Otomatik Kepenk Servisi piyasada kullanılan tüm otomatik kepenk sistemleri için servis hizmetlerini 7/24 sağlamaktadır.

Bizlere iletişim numaralarımızdan, canlı destek hattından veya sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

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