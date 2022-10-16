10 – 16 Ekim 2022 Haftalık Burç Astroloji: 11 Ekim Haftanın EN Yoğun Günü!15 Ekim Güneş, Venüs Süper!

10 Ekim Haftasında en göze çarpan olay Terazi burcundaki Güneş ve Venüsün 15 Ekim Cumartesi günü +6 katsayısıyla kavuşmasıdır. Bu olay Natal Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanları son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin 15 Ekimde Tr Güneş ve Venüsden son derece olumlu etkiler alıp Dünyanın Gündemine oturabilirler. Güneş – Venüs kavuşumu 15 Ekimde Çok önemli bir anlaşma yada işbirliğine imza atabilirler. Natal Marsı Yay olan Azerbaycan Başkanı Aliyev ile İran Başkanı İbrahim Reisi de Tr Güneş ve Venüsden son derece olumlu etkiler alabilirler.

Hafta boyu Terazi burcu Evimiz son derece olumlu etkiler alırken Boğa, Başak, Balık burcuna denk gelen evlerimiz son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 3.evleri Terazi olduğundan hafta boyu ve bilhassa 15 Ekimde son derece olumlu etkiler alabilir. Yükselen Aslanlar 3.evi sembolize eden yakın akraba, kardeş, komşu gibi kişilerden, her türlü iletişim ve ulaşımdan, eğitim ve öğretimden olumlu etkiler alabilirler.

Haftanın yıldızı Terazi burcudur diyebiliriz. Çünkü Terazi burcunun yöneticisi Tr Venüs yüksek katsayıda olacaktır. Ancak Tr Venüs 26 Ekimden itibaren Akrep burcunda katsayı düşürecektir. Bu yüzden 10 Ekim haftasında Terazi burçları ne yapmak istiyorsa yapsınlar daha sonra güçlüklerle karşılaşabilirler. Örneğin Terazi burcu Putin 26 Ekime kadar ne yapmak istiyorsa yapabilir. 26 Ekimden sonra Terazi burcu Putin’in Tr Jüpiter ve Neptüne ve Neptünün karanlık yüzünden olumlu etki alacak olan Zelenski’ye dikkat etmesi gerekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da özellikle 30 Ekim – 05 Kasım arası Neptünün karanlık yüzüne dikkat etmesi gerekebilir.

11 Ekim -6 katsayısıyla haftanın en yoğun günü olup bugünde depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir. 11 Ekimde bilhassa Boğa, Başak ve Balık burcu evlerimizden olumsuz etkiler alabiliriz.

11 Ekimde Tr Ay -1 katsayısında olup bilhassa Aslan ve Kova burçlarını olumsuz etkileyeceğinden bu buçların vatani konulara, üretim ve güvenlikle ilgili problemlere dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin 11 Ekimde Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’nin kendi güvenliğine dikkat etmesi gerekebilir.

12 Ekimde Tr Plüton +6 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Kova burcu Zelenski Tr Plütondan alacağı olumsuz etkilerle ölümden bile dönebilir.

12 Ekimde Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve NATO Tr Plütondan alacakları olumlu etki ile askeri açıdan olumlu etkiler alabilirler. 12 Ekimde Türkiye ve NATO’nun askeri açıdan güçlenmesi olasıdır.

12 Ekimde Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan İsrail Tr Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Plüton Türkiye’yi güçlendirirken İsrail’i güçsüz bırakabilir. Bu durum İsrail’in işine gelmeyebilir. Natal Marsı Terazi olan Türkiye Koç burcu NATO için astrolojik açıdan da önemli bir ülke. Türkiye’nin NATO için önemi Şubat 2029’a kadar devam edebilir. Şubat 2029’da Tr Plüton 08:00 Derece Kova burcunda olacak ve artık Natal Marsı Koç ve Terazilere çift yönde olumlu etki vermeyi bırakacak.

10 Ekimde Tr Ay (+3) ve Mars (+4) yüksek katsayıda olup Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak**, Akrep, Yay, Kova**, Balık** olanları son derece olumlu etkileyebilir. 10 Ekimde Yengeç burcu Irak ve/veya Terazi burcu Suriye’Nin ülke güvenliği tehlike altında olabilir. 10 Ekimde Irak ve/veya Suriye’ye terör saldırıları veya operasyonlar olabilir. 10 Ekimde Koç burcu İran’In da kendi içinde yeni saldırılar olabilir.

15 Ekime kadar Natal Marsı Aslan olan İsrail Tr Güneşden olumlu etki alan grubun içinde ama 15 Ekimden sonra 16 Ekimde İsrail Tr Güneşden olumsuz etkiler almaya başlıyor. İsrail’in Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping’den ve/veya İran Başkanı İbrahim Reisi’den olumsuz etkiler (politik baskı) alması olasıdır. 16 Ekimde İsrail’in içinde ve dışında şiddet ve protesto olayları artabilir.

11 ve 16 Ekimde Astro Carto Grafide adı geçen bölgelede zayıf fay hatlarında depremler, göçük ve toprak kaymaları, volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olabilir. 11 Ekimde bilhassa Tayvan’ın astrolojik açıdan olumsuz etkiler alması olasıdır.

11 ve 16 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

11 Ekimde Olumsuz Hava koşulları ve Kazaları olabilir.

11 Ekimde Ons Altın diğer günlere göre düşebilir. 14 Ekimde Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

13 Ekimde Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

13, 14 Ekimde Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

13 Ekim ve 16 Ekimde Bitcoin yükselebilir.

14 Ekimde Dolar Euro karşında da yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

10 Ekim Haftası boyunca Boğa, Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————-

(Hafta Boyu 2.ev, 6.ev, 12.ev Dikkat, 7.ev Süper)

Yükselen Boğa ———————————-

(Hafta Boyu 1.ev, 5.ev, 11.ev Dikkat, 6.ev Süper)

Yükselen İkizler ———————————-

(Hafta Boyu 12.ev, 4.ev, 10.ev Dikkat, 5.ev Süper)

Yükselen Yengeç ———————————-

(Hafta Boyu 11.ev, 3.ev, 9.ev Dikkat, 4.ev Süper)

Yükselen Aslan ———————————-

(Hafta Boyu 10.ev, 2.ev, 8.ev Dikkat, 3.ev Süper)

Yükselen Başak ———————————-

(Hafta Boyu 9.ev, 1.ev, 7.ev Dikkat, 2.ev Süper)

Yükselen Terazi ———————————-

(Hafta Boyu 8.ev, 12.ev, 6.ev Dikkat, 1.ev Süper)

Yükselen Akrep ———————————-

(Hafta Boyu 7.ev, 11.ev, 5.ev Dikkat, 12.ev Süper)

Yükselen Yay ———————————-

(Hafta Boyu 6.ev, 10.ev, 4.ev Dikkat, 11.ev Süper)

Yükselen Oğlak ———————————-

(Hafta Boyu 5.ev, 9.ev, 3.ev Dikkat, 10.ev Süper)

Yükselen Kova ———————————-

(Hafta Boyu 4.ev, 8.ev, 2.ev Dikkat, 9.ev Süper)

Yükselen Balık ———————————-

(Hafta Boyu 3.ev, 7.ev, 1.ev Dikkat, 8.ev Süper)